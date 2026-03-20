¿Qué hacía Chuck Norris actualmente? Tenía 86 años y acababa de celebrar su cumpleaños en Hawai

En la mañana de este viernes se dio a conocer que el actor estadounidense Chuck Norris falleció a sus 86 años, después de haber sido hospitalizado el pasado jueves 19 de marzo por problemas de salud. La noticia de su muerte se dio a conocer por sus familiares por medio de sus redes sociales, en donde mencionaron que quería total privacidad en este momento para poder despedir al actor.

El pasado 10 de marzo del 2026, el artista había celebrado sus 86 años en Hawái, en donde vivía junto a sus familiares y ya tenía a varios amigos, con los que disfrutaban de una rutina. De hecho, desde los 2000 ya se le había visto bastante alejado de Hollywood y la pantalla grande, algo que llamó mucho la atención de sus seguidores.

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¿A qué se dedicaba en la actualidad Chuck Norris?

Sin duda, el actor se convirtió en una leyenda del cine de acción; con sus películas logró darse a conocer en todo el mundo, donde lo reconocían por sus papeles, su característica forma de pelear en cada escena y la forma en la que abordaba las cintas. Pese a eso, desde los 2000 se empezó a alejar de esta industria y en el 2017 tomó la decisión definitiva de dejar de actuar para hacer algo que muchos le criticaron.

El actor demostró que estaba muy enamorado de su esposa Gena O’Kelley, una exmodelo y empresaria que se casó con el actor en noviembre de 1998. Los dos disfrutaban de su amor y de todo lo que significaba ser una de las estrellas de la industria del cine.

Pese a eso, la mujer enfermó y en una entrevista que dio Chuck Norris al medio internacional Unilad, reveló que lo más importante para él era mantener a su esposa viva, algo que hacía día tras día. “He abandonado mi carrera cinematográfica para centrarme en Gena. Ahora toda mi vida se centra en solo mantenerla con vida. Creo que este tema es muy importante”, aseguró el actor.

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Gena tenía graves problemas de salud, después de que en el 2013 le aplicaran una inyección antes de un escáner corporal que se convirtió en algo muy tóxico que le causó varios daños en el sistema nervioso, fallando sus riñones y deteriorando su calidad de vida, perdiendo sus habilidades poco a poco. En ese momento, empezaron a vivir en Texas, pero posteriormente tomaron la decisión de vivir en diferentes lugares, pero siempre juntos.

Por medio de redes, mencionan que trabajaba de la mano de varias fundaciones de niños, en donde hacía exposiciones de artes marciales. De hecho, dicen que los ayudaba para poder triunfar en este deporte, asistiendo a múltiples escuelas en Estados Unidos.

En el 2024, el actor tuvo una pequeña participación en ‘Agent Recon’, algo que emocionó a todos sus seguidores, porque veían nuevamente al artista en una película de acción, en donde, pese a no tener el protagonismo, se quedó con todos los halagos.