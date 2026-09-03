David Gilmour eligió las 2 canciones de Pink Floyd que son inigualables: himnos legendarios para el rock

David Gilmour y Pink Floyd son dos de los nombres más grandes e icónicos en la historia del rock. Este guitarrista ocupó un lugar inolvidable en esta banda, gracias a su talento con la guitarra, y su capacidad para demostrar técnica con este instrumento.

Gracias a su talento y su peso icónico en el género, Gilmour se ha convertido en una de las voces de opinión más respetadas del rock.

De hecho, este propio artista ha opinado en varias ocasiones sobre distintos protagonistas de este género, incluida su banda.

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El propio Gilmour, incluso, se ha atrevido a su opinión sobre las mejores canciones que llegó a lanzar esta legendaria banda, y aquí les tenemos cual fue su elección.

David Gilmour eligió sus 5 canciones favorita de Pink Floyd

Para nadie es un secreto que Pink Floyd ha sido capaz de construir un legado brillante para el rock. La trayectoria de este grupo es inolvidable, gracias a himnos totalmente enormes que han resaltado en todo el mundo.

Canciones como ‘Echoes’ o ‘Comfortably Numb’ se han convertido en composiciones enormes que han llegado a marcar época tanto en su momento de salida, como en la actualidad.

Cada fanático de este grupo tiene una canción que marcó su vida o su gusto por el rock. No obstante, algunos miembros de la banda se han atrevido a dar su propia opinión al respecto.

Uno de ellos es justamente David Gilmour. Este legendario músico reveló sus 5 canciones favoritas de Pink Floyd en una entrevista a Billboard hace varios años.

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De acuerdo con este guitarrista, hay varias canciones de la banda que están en otra categoría de manera absoluta. Aun así, asegura que hay 5 que sobresalen, incluso en su propio catálogo.

Estas son:

Shine On You Crazy Diamond

Wish You Were Here

Comfortably Numb

High Hopes

The Great Gig in the Sky

Aunque Gilmour destacó estas 5 de forma puntual, hay 2 que, de acuerdo con él son el tope de gama de la banda, y estas son justamente ‘Shine On You Crazy Diamond’ y ‘Wish You Were Here’.

Dichas composiciones han llegado a convertirse en canciones inmortales que han enamorado a un público enorme a nivel mundial, gracias al talento indudable a Pink Floyd.