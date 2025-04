El álbum de Pink Floyd que David Gilmour no puede escuchar; dice que es una “pesadilla”

Pink Floyd, una de las bandas de rock más icónicas de todos los tiempos, dejó un gran legado musical. A lo largo de su trayectoria, lanzaron discos que se convirtieron en clásicos atemporales, como «The Dark Side of the Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975) y «The Wall» (1979).

Los álbumes clásicos de Pink Floyd están impregnados de tragedia y dolor, desde la década de 1970 hasta principios de la década de 1980. A pesar de los desafíos, la banda logró momentos de genialidad, con canciones icónicas como «Comfortably Numb» y «Young Lust«.

Le puede interesar: Datos que quizá no conocía de The Dark Side of the Moon, el exitoso disco de Pink Floyd

Después de «The Wall», la banda experimentó un período de turbulencia que culminó con Roger Waters asumiendo el control creativo y el lanzamiento del álbum «The Final Cut». Aunque este disco no alcanzó el mismo nivel de éxito, es parte importante del legado de Pink Floyd.

El álbum de Pink Floyd que David Gilmour no soporta

Aunque Pink Floyd cuenta con una exitosa discografía, hay un álbum en específico que a David Gilmour, vocalista, guitarrista y uno de los compositores de la banda británica, no soporta escuchar. Se trata de “The Final Cut”.

«The Final Cut» marcó la última entrega de estudio de la banda con Roger Waters como miembro activo. Tras una serie de tensiones y diferencias creativas, Waters abandonó la banda poco después de su lanzamiento. El disco, conceptualmente, es una ópera rock que explora temas como la guerra, la política y la pérdida, con un tono sombrío y reflexivo.

Mire también: La canción histórica que David Gilmour, de Pink Floyd, considera perfecta

Si bien Gilmour se siente orgulloso de algunas canciones de ‘The Final Cut’, en una entrevista, admitió que fue uno de los momentos menos creativos de la banda.

“Data de uno de los peores períodos de mi vida. Fue una pesadilla trabajar con Roger en ese momento, y no tengo muchas ganas de escuchar «The Final Cut» ni nada que tenga que ver con eso. Pero ‘The Fletcher Memorial Home’ es una gran canción”, reveló el músico.