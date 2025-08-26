Nick Mason reveló su disco favorito de Pink Floyd: “es el más completo”

Nick Mason es uno de los bateristas más grandes en la historia gracias a su aparición en Pink Floyd. Este percusionista logró encantar a miles de fanáticos, quienes consideran a esta banda una de la más representativas del género.

Particularmente, este artista ha mencionado en varias ocasiones su paso por esta banda. Incluso, el propio Mason destacó un lanzamiento como el mejor de esta agrupación.

Más noticias: Fanáticos escogieron las tres canciones más tristes de Pink Floyd; ‘Time’ en la lista

Pink Floyd acumula varias piezas brillantes en la discografía, pero, hay una que es la predilecta de Mason, y aquí les contamos de cual se trata.

¿Cuál es el mejor álbum de Pink Floyd? Según Nick Mason

El rock a lo largo de su historia ha contado con una gama amplia y notable de bateristas históricos. Varios baqueteros han dejado una huella imborrable en el género, gracias a un estilo brillante.

Uno de ellos es Nick Mason, baterista que formó parte de la legendaria agrupación mencionada previamente desde sus inicios en 1965, y que demostró un talento brillante en la banda.

Este artista ha gozado de una trayectoria histórica, y de hecho, su paso por Pink Floyd le ha permitido ver de primera mano el crecimiento de este grupo.

Parte de esto ha sido el lanzamiento de 15 álbumes, los cuales han brillado de manera destacada en la industria musical.

Sin embargo, hay uno en particular que resalta como el mejor álbum de esta banda, según el propio Nick Mason.

Hace algunos años, en una entrevista este baterista confesó que el ritmo de un álbum destaca dentro de la discografía de Pink Floyd, como lo es ‘The Dark Side of the Moon’.

Más noticias: Este es el disco de Radiohead favorito de David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd

Este álbum lanzado en 1973 es uno de los más grandes en la historia del rock, especialmente con el brillo de canciones como ‘Speak to Me’, ‘On the Run’ y ‘Time’.

Según Mason, esta producción es el álbum más completo de Pink Floyd, por lo que, aunque tiene gusto por varios discos, este es una unión perfecta de la contribución de todos sus miembros.

De acuerdo con este baterista, uno de los miembros que más aporto en este disco fue Roger Waters, quien logró brindar letras brillantes.

Indudablemente, ‘The Dark Side of the Moon’ es uno de los álbumes más grandes del rock, y su legado es notable para el mundo, y para los amantes de Pink Floyd.