Los guitarristas favoritos de David Gilmour que todo músico debería conocer

David Gilmour es reconocido como uno de los guitarristas más influyentes del rock. Su forma de tocar, basada en la expresividad y en solos melódicos, marcó una etapa clave dentro de Pink Floyd, banda a la que se unió a fines de los años 60. Con el grupo participó en discos fundamentales y fue una pieza central en la construcción de un sonido que definió a varias generaciones.

A lo largo de su carrera, Gilmour desarrolló un estilo propio que hoy es referencia para miles de músicos. Sin embargo, él mismo ha contado que en sus primeros años no buscaba ser original. Como muchos artistas, comenzó imitando a los guitarristas que admiraba.

En distintas entrevistas, el británico explicó que copiar fue una parte esencial de su aprendizaje. Recordó, por ejemplo, el impacto que le causó ver en vivo a Jimi Hendrix en 1966. Según relató a BBC Radio 2, aquella presentación lo dejó sorprendido y cambió su manera de entender la guitarra eléctrica.

Los guitarristas que David Gilmour copió para formar su estilo

Además de Hendrix, Gilmour mencionó a varios músicos que influyeron en su formación. Entre ellos aparecen Pete Seeger, Lead Belly, Jeff Beck y Eric Clapton. De todos intentó aprender técnicas, frases y recursos que luego incorporó a su propio lenguaje musical.

En una entrevista con la revista Relix en 2015, explicó que dedicó tiempo a estudiar y reproducir los “licks” de esos artistas con la mayor precisión posible. Para él, ese ejercicio fue clave en su evolución.

Gilmour también sostuvo que este proceso es útil para cualquier músico joven. Según su experiencia, aprender tocando el material de otros permite entender mejor el instrumento y, con el tiempo, ayuda a encontrar una identidad propia. Copiar, dijo, no es el final del camino, sino un paso necesario para desarrollar un estilo personal.