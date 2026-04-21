¿Enemigos? Esto decía Kurt Cobain sobre Pearl Jam: “Títeres corporativos de la música alternativa”

Kurt Cobain fue uno de los personajes más famosos en la historia del rock, sobre todo por su talento, pero también por sus polémicas. Este artista protagonizó varios ‘agarrones’ con colegas de la industria a quienes criticó duramente.

Una de las controversias más conocidas de esta índole fue, por supuesto, la que tuvo con Axl Rose, pero hubo una al mismo nivel de polémica, y fue la que sostuvo con Pearl Jam.

La agrupación de Eddie Vedder brilló a la vez que Nirvana a inicios de la década de los ’90’s. Sin embargo, Kurt Cobain no los veía con buenos ojos.

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El líder de Nirvana los señaló duramente, y de hecho, dejó una frase bastante fuerte en su contra, y aquí se lo detallamos.

La dura crítica de Kurt Cobain a Pearl Jam

Kurt Cobain era uno de esos artistas que no temían en dar opiniones agudas sobre sus colegas de género. Este icónico músico dejó varias frases para el recuerdo, donde fue claro respecto a aquello que le gustaba, y lo que le desagradaba.

Una de las bandas que justamente fue victima de estas críticas punzantes de Cobain fue Pearl Jam. Este grupo de Seattle compartía estado de origen con Nirvana.

Sin embargo, esta comparación no era del gusto de Kurt Cobain. El líder de Nirvana era rápido en desmarcar a su banda de esta unión.

De hecho, en una ocasión Cobain fue duro con un señalamiento a Pearl Jam. Kurt aseguró que esta banda no era de su gusto, y que solo eran “títeres corporativos”.

La razón por la que Kurt decía esto es porque aseguraba que el estilo de este grupo no era real, sino que era una farsa fingida para subir a la onda de la música alternativa.

Cabe recordar que en aquel momento varias bandas lograron un protagonismo notable a través de sonidos distantes del hard rock o el ‘sleaze’ de la época, como lo fueron estas dos, o Soundgarden.

El propio Vedder respondió tiempo después y aseguró que no entendía estos ataques, y que le resultaron molestos. Aun así, esta enemistad fue alivianada tiempo después.

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Cobain no volvió a referirse a este grupo hasta su triste fallecimiento, mientras que Pearl Jam se mantuvo hasta la actualidad como una banda que ha brillado desde el rock, pero también con el grunge que abanderó Nirvana.