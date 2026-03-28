¿Cuánto falta para que ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ llegue a plataformas de streaming? Esta sería la fecha

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ ha sido uno de los animes de mayor interés en los últimos años. Esta producción ha enamorado a miles de fanáticos, quienes se han mostrado claramente atrapados por la historia de Tanjiro.

Para nadie es un secreto que el apoyo por este anime es mundial, y justo así se demostró durante 2025, luego del lanzamiento de la película del Arco del ‘Castillo Infinito’.

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En caso de que usted aun no haya visto este ‘film’, y este esperando a verla en buena calidad, desde su casa, y en plataformas de ‘streaming’, aquí les contamos cuando se estrenaría.

El éxito del arco del Castillo Infinito de ‘Demon Slayer’

Para nadie es un secreto que el arco del ‘Castillo Infinito’ ha sido un completo éxito en cines. Desde su salida en 2025, la emoción fue notable y demostrada a nivel mundial.

Este ‘film’ logró conquistar a un público multitudinario. Incluso, rompió récords dentro de la industria del anime, gracias a trama, y a la cantidad enorme de ventas que consiguió en taquilla.

Si bien este anime sufrió un pequeño revés, luego de no estar nominada a los premios Oscar, el éxito de esta producción es innegable, y así lo han destacado sus creadores, y sus fanáticos mundialmente.

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Aun así, una de las mayores novedades de esta película está a la espera. Esa es la llegada de este ‘film’ a las plataformas de ‘streaming’, para el disfrute de todos sus fans.

Plataformas de la talla de Crunchyroll o incluso Netflix podrían llegar a contar con esta producción, pero, su llegada no ha sido confirmada, ni siquiera en fecha.

Se esperaba que esta llegada sucediera a inicios de este año, sin embargo, una pequeña novedad evitaría este estreno. La película volvió a los cines, esta vez en formato IMAX en febrero, por lo que aun tendría exclusividad para la gran pantalla.

Con este contexto, se podría esperar que la película llegara a Crunchyroll en los próximos meses entre abril y mayo. Lo cierto es que estos detalles deberán ser confirmados por la propia plataforma en las próximas semanas.

Hasta entonces, los fans siguen dando demostraciones de su pasión por este anime, sobre todo a la espera de nuevos ‘films’ entre 2027 y 2029.