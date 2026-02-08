¡Alerta! Así puede saber si sacaron un crédito a su nombre por suplantación de identidad GRATIS

La suplantación de identidad es un delito que puede tener graves consecuencias, como la apertura de créditos o préstamos sin su autorización. Si sospecha que alguien podría estar usando su información personal, es fundamental actuar rápido. En este artículo le explicamos cómo verificar si han sacado créditos a su nombre y qué pasos seguir para protegerse.

Además de verificar si alguien está suplantando su identidad, también podrá consultar su estado financiero y saber si figura reportado ante alguna entidad financiera. Con dos aplicaciones gratuitas y seguras, podrá tener el detalle de esta información y aclarar cualquier sospecha que tenga.

¿Cómo saber si sacaron un crédito a su nombre por suplantación de identidad?

Muchas personas desconocen o solo sospechan si están siendo víctimas de suplantación de identidad. Hoy en día, con solo el número de cédula es posible abrir créditos o adquirir productos en entidades financieras, pero en algunos casos esto puede convertirse en fraude. Por eso, con las dos plataformas que le mostraremos a continuación, podrá ver con detalle todas las aperturas de cuentas y créditos registrados a su nombre.

La primera es la aplicación de Midatacrédito debe registrarse e ingresar. Un vez haya hecho esto, usted va a encontrar una sección que dice ‘Historia de crédito’, donde podrá ver cuántas cuentas tiene abiertas, cuántas ha cerrado, si tiene algún tipo de reclamo o alguna alerta de un reporte financiero.

Es fundamental que revise que los productos financieros que aparecen activos sean realmente de su propiedad. Si detecta alguno que no ha adquirido, podría tratarse de suplantación de identidad. Además, en esta plataforma puede activar alertas, de manera que cada vez que se registre un producto a su nombre, recibirá una notificación y podrá vigilar de cerca su vida financiera.

La segunda aplicación que puede ayudarlo es TransUnion, ingresa a la sección de ‘Productos’ y ‘Tu reporte de crédito gratuito’. Debe registrarse e ingresar a la plataforma, luego ir a la opción ‘Si desea consultar su reporte de crédito haz clic aquí’. Ahí le va a salir los productos que tiene en los diferentes sectores financieros, los productos que están a su nombre y dónde ha sido tu perfil consultado en los últimos seis meses.

De esta manera fácil y gratuita, usted podrá saber si tiene productos activos a causa de suplantación de nombre.