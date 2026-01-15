La canción que Steve Harris quiere de vuelta en el repertorio de Iron Maiden; no la tocan hace 6 años

Iron Maiden inició en mayo de 2025 una nueva gira mundial para celebrar sus 50 años de historia. Bajo el nombre ‘Run For Your Lives World Tour’, la banda británica repasa distintas etapas de su carrera con un espectáculo centrado en sus discos clásicos y en canciones que han marcado a varias generaciones de seguidores del heavy metal.

Esta gira continuará durante 2026 y ya tiene fechas confirmadas en Latinoamérica. Una de ellas será en Colombia, donde Iron Maiden se presentará el 11 de octubre de 2026 en Bogotá, con un concierto programado en el escenario del Vive Claro.

Le puede interesar: Iron Maiden y 6 bandas de rock legendarias que permanecen activas para el 2026

En medio de este recorrido mundial, Steve Harris, bajista, compositor y líder de la banda, habló recientemente sobre el repertorio actual y sobre una canción que le gustaría volver a interpretar en vivo, pero que no fue incluida en el setlist de esta gira.

El músico explicó que, aunque el listado de canciones fue cuidadosamente seleccionado, hubo varios temas que quedaron por fuera. Entre ellos hay uno en particular que espera poder recuperar en el futuro, pese a que en esta ocasión no fue posible incorporarlo.

La canción de Iron Maiden que Steve Harris quiere volver a tocar en vivo

La canción que Steve Harris desea traer de nuevo al escenario es “The Evil That Men Do”, uno de los sencillos más reconocidos del álbum Seventh Son of a Seventh Son, publicado en 1988. Según contó en una entrevista reciente, es un tema que le gustaría volver a tocar, pero que finalmente no fue elegido para el repertorio actual tras evaluar distintas opciones.

Iron Maiden no interpreta esta canción en directo desde 2019, lo que significa que lleva alrededor de seis años fuera de sus presentaciones en vivo. Harris señaló que la banda consideró varias alternativas para el setlist del tour, pero decidió dejar algunos clásicos fuera para dar espacio a otras canciones representativas de su trayectoria.

Mire también: La mejor canción de Iron Maiden para calmar la depresión; ha salvado a más de uno

Durante el Run For Your Lives World Tour, Iron Maiden está interpretando un repertorio que incluye temas como “The Number of the Beast”, “Powerslave”, “The Trooper”, “Fear of the Dark” y “Hallowed Be Thy Name”, entre otros. El setlist combina canciones de sus primeros años con piezas clave de distintas décadas, manteniendo un equilibrio entre velocidad, épica y momentos más extensos.