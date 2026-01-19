Este es el origen real de ‘Eddie The Head’, la mascota de Iron Maiden: Tiene más de 40 años

Iron Maiden es una de las bandas más legendarias y grandes en la historia del metal. Esta agrupación ha apilado éxitos, gracias al talento de sus miembros, y por supuesto, de su líder, Bruce Dickinson, quien domina en los micrófonos.

Sin embargo, hay un elemento característico de la banda que ha destacado por años, tanto en sus conciertos, como también en sus lanzamientos y su merchandising.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Eddie The Head’, una calavera que con el paso de los años ha tomado cada vez más relevancia en la trayectoria de la banda.

¿Cuál es el origen de ‘Eddie The Head’ la mascota de Iron Maiden?

Para nadie es un secreto que Iron Maiden tiene una identidad visual sumamente marcada. Desde sus inicios esta agrupación ha construido su estilo de manera marcada y notable.

Sin embargo, pocos conocen que la llegada de ‘Eddie The Head’ al centro de la banda se ha dado poco a poco, e incluso comenzó como una idea para mejorar la banda.

‘Eddie The Head’ inició siendo un dibujo realizado como diseño por parte de Derek Riggs, quien se inspiró en la propaganda de la guerra de Vietnam.

Sin embargo, con el tiempo, este dibujo tomó cuerpo, y se hizo presente en los propios escenarios de Iron Maiden. Según reveló el manager de la banda, Rob Smallwood, esto se debió a que la banda era muy timida.

Frente a esto, existió la necesidad de generar una imagen imponente y llamativa en los escenarios, cuestión en la que ayudó ‘Eddie’.

La popularidad de esta figura es notable, y el cariño que poseen los fans hacia él es incluso mayor. Sin dudas, ‘Eddie’ ha sido una parte clave del éxito de Iron Maiden.

El próximo show de la banda en Colombia

El público tendrá una nueva oportunidad de ver a ‘Eddie The Head’ y a Iron Maiden en Colombia en 2026. La banda volverá a presentarse en el país este año.

La cita imperdible para los amantes del metal tendrá lugar el próximo 11 de octubre, desde el escenario del Vive Claro.

Las boletas para este show aun pueden ser adquiridas a través de la plataforma oficial de Ticketmaster, donde encontrará precios y más detalles.