Las tres canciones de Iron Maiden más escuchadas en Colombia durante el último mes

Iron Maiden es una de las bandas más influyentes del heavy metal a nivel mundial. Desde su formación en el Reino Unido, el grupo ha construido una carrera sólida que se ha mantenido vigente durante cinco décadas.

En Colombia, Iron Maiden es una de las bandas de rock y metal más escuchadas en plataformas digitales. Sus canciones siguen teniendo una fuerte presencia entre los oyentes colombianos, algo que se refleja en las cifras recientes de YouTube.

Además, la relación con el público local se fortalecerá aún más con su regreso a Bogotá el próximo 11 de octubre de 2026, en lo que será su quinta visita a Colombia, como parte de la gira Run For Your Lives World Tour 2026.

A lo largo de su historia, Iron Maiden ha alcanzado logros que pocas bandas pueden igualar. Ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, superado los 100 millones de entradas en conciertos y lanzado 17 álbumes de estudio.

Las canciones de Iron Maiden más escuchadas en Colombia

Durante el último mes de 2025, las canciones de Iron Maiden han mantenido una presencia constante en YouTube Colombia, demostrando que el interés por la banda sigue vigente entre los oyentes..

En el primer lugar se encuentra “The Trooper”, uno de los temas más representativos de Iron Maiden. La canción alcanzó cerca de 65 mil vistas en el país, consolidándose como la más escuchada del grupo en YouTube durante este periodo.

El segundo puesto lo ocupa “Wasting Love”, con aproximadamente 56 mil reproducciones. Este tema, que muestra un lado más emocional de la banda, sigue siendo muy buscado por los oyentes, lo que demuestra que no solo los himnos más pesados concentran la atención del público.

Cerrando el listado aparece “Fear Of The Dark”, con alrededor de 40 mil vistas en el último mes. A pesar del paso de los años, la canción continúa siendo una de las más populares en conciertos y plataformas digitales, confirmando su lugar como uno de los clásicos más reconocidos de la banda en Colombia.