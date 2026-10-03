¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Este será su próximo rival

La Selección Colombia ya tiene la mira puesta en su próximo desafío. Tras sus recientes compromisos, el equipo nacional se prepara para volver a la cancha y enfrentar a un nuevo rival, en un partido que promete captar la atención de todos los aficionados.

Actualmente, la ‘Tricolor’, dirigida por Néstor Lorenzo, cumple con las fechas de amistosos programadas por la FIFA. Estos encuentros le permiten al cuerpo técnico probar nuevos jugadores, evaluar el rendimiento del equipo y ajustar detalles de cara a los próximos campeonatos.

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¿Cuándo y cuál será el próximo rival de la selección Colombia?

La Selección Colombia ya disputó dos de las tres fechas programadas, aunque todavía no ha conseguido una victoria. En su primer encuentro, la ‘Tricolor’ enfrentó a México el pasado sábado 26 de septiembre, el cual terminó con un empate 1-1. Luis Javier Suárez marcó para Colombia, mientras que Gilberto Mora anotó para el conjunto mexicano.

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Este 2 de octubre, la ‘Tricolor’ cayó ante Paraguay con el único gol de la noche a los 56 minutos después de aprovechar un centro desde la derecha que alcanzó a rematar dentro del área hasta en un par de ocasiones, tras el despeje inicial del guardameta Aldaír Quintana. Ahora, la selección Colombia espera cerrar esta jornada de amistosos con una victoria en su próximo compromiso.

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El próximo encuentro de la ‘Tricolor’ será ante Perú, el martes 6 de octubre de 2026, en el Nu Stadium del Inter Miami. El partido está programado para las 6:45 p. m. (hora colombiana). El compromiso será una nueva oportunidad para evaluar al equipo de cara a sus próximos retos internacionales.