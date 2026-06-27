Hora y dónde ver en VIVO HOY GRATIS Jordania vs. Argentina; Messi quiere ser el goleador del 2026

Lionel Messi quiere jugar con toda su fuerza en su último campeonato mundial; por eso, en los primeros encuentros deportivos, ya se viene posicionando como el gran goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin duda, este es un título que pocas personas logran tener y marca su carrera para siempre, al pasar a la historia como el mejor del mundo.

Argentina, el equipo de ‘La Pulga’, hace parte del grupo J, donde ya son los líderes con seis puntos y en dos partidos, el ‘crack’ ya marcó cinco goles. Sin duda, muchos están hablando del rendimiento del jugador, asegurando que no se nota que este sea su último mundial.

Leer más: ¿Colombia o Portugal HOY? Estos dicen los pronósticos de las casas de apuestas

Hora y dónde ver en VIVO GRATIS Argentina vs. Jordania HOY 27 de Junio

Se viene el último encuentro de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para el seleccionado argentino. Así que, pese a tener el primer puesto, tiene que seguir demostrando por qué son los favoritos y merecen quedarse con la copa del mundo en esta oportunidad.

Por eso, Argentina va a enfrentar a Jordania HOY sábado 27 de junio del 2026 desde las 9:00 p.m.; en esta oportunidad, el partido va a tener transmisión en VIVO por medio de las plataformas de Disney+ en los canales de ESPN. Además, tal y como en los encuentros pasados, este partido va a estar disponible en los canales de la plataforma de DirecTV Sports.

Seguir leyendo: Partidos de HOY 27 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Colombia vs Portugal y más

Sin embargo, si no cuenta con ninguna de estas opciones, podrá verlo completamente GRATIS por medio de los canales de WinSports. Allí, desde las 8:30 p.m. van a tener toda la previa y a las 9:00 p.m. la transmisión del último partido de la Argentina en la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por ahora, no hay muchos detalles sobre si Messi sería titular, teniendo en cuenta que ya están pensando en todo lo que serán los partidos de la siguiente etapa. Así que varias de las estrellas de la tricolor se estarían guardando para poder jugar el siguiente encuentro, sin arriesgarse con posibles lesiones en este encuentro.