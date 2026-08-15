Disney sacude D23 con sus grandes estrenos: ‘X-Men’, ‘Frozen 3’, ‘Coco 2’ y más

Disney reúne desde este 14 hasta el 16 de agosto a sus seguidores en Anaheim, California, para una nueva edición de D23: The Ultimate Disney Fan Event, uno de los encuentros más importantes de la compañía con sus fanáticos. El evento reúne novedades de cine, televisión, streaming, videojuegos, parques y experiencias, pero también muestra hacia dónde apunta Disney en materia de entretenimiento

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‘X-Men’ ya tiene nuevo elenco

Uno de los anuncios más grandes llegó desde Marvel Studios. Kevin Feige presentó al elenco de la nueva película de ‘X-Men’, cuyo estreno está previsto para mayo de 2028.

El reparto incluye a Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Christopher Abbott como Professor X, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm y Adam Driver como Mr. Sinister.

La película será uno de los proyectos clave para la nueva etapa de los mutantes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

‘Avengers: Doomsday’ vuelve a sorprender

Marvel también presentó nuevo material de ‘Avengers: Doomsday’, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

El adelanto muestra al villano enfrentándose a personajes como Reed Richards y Thor y reúne elementos de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. La película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

‘Star Wars: Starfighter’

La galaxia también tuvo su momento. Disney presentó nuevas imágenes de ‘Star Wars: Starfighter’, la película protagonizada por Ryan Gosling, que llegará a los cines en mayo de 2027.

La producción será una nueva historia dentro del universo de Star Wars y no una continuación directa de las películas anteriores.

Pixar prepara ‘Los Increíbles 3’ y ‘Coco 2’

Pixar tampoco se quedó atrás. Durante D23 se confirmó ‘Los Increíbles 3’, prevista para el verano de 2028, con una historia que tendrá un mayor protagonismo de los hijos de la familia Parr.

También se anunció ‘Coco 2’, que llegará en noviembre de 2029 y volverá a poner a Miguel en el centro de la historia.

Además, Pixar presentó avances de proyectos como ‘Gatto’ y ‘Ghost Market’, dos nuevas apuestas de animación que llegarán en los próximos años.

El live-action de ‘Enredados’

Disney también mostró por primera vez imágenes del live-action de ‘Tangled’, la adaptación de Enredados.

Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim será Flynn Rider y Kathryn Hahn interpretará a Madre Gothel. La película tiene previsto su estreno para el 31 de marzo de 2028.

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