¿Cuándo inicia la Liga BetPlay 2026-I? Fixture completo y calendario de la Dimayor

La Liga BetPlay 2026-I marca el inicio de un nuevo año futbolero en Colombia. Con el arranque de la temporada, los equipos del Fútbol Profesional Colombiano, en la categoría A, vuelven a la competencia con el objetivo claro de pelear por una nueva estrella.

El regreso del fútbol profesional se da luego del título conseguido por Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2025-II. Tras esa consagración, comienza una nueva edición del campeonato, con cambios en su formato y una agenda que ya tiene fechas clave definidas.

El inicio oficial de esta temporada de la Liga será el viernes 16 de enero, día en el que se disputarán dos partidos, mientras que el resto de la primera jornada se completará durante el fin de semana y el lunes 19.

Entre los cambios que trae la Dimayor para este semestre, se destaca la eliminación de la tradicional fecha de clásicos. De esta manera, el todos contra todos se jugará únicamente a 19 jornadas. Además, para la fase final del campeonato se eliminarán los cuadrangulares y regresará el sistema de playoffs.

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I

La primera jornada del campeonato se disputará entre el viernes 16 y el lunes 19 de enero, con varios encuentros llamativos desde el inicio. Uno de los partidos más esperados será el debut del campeón Junior de Barranquilla, que recibirá a Deportes Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en una nueva edición del duelo que definió la final del torneo anterior.

Otros compromisos destacados incluyen el estreno de América de Cali en casa ante Internacional de Bogotá, club que anteriormente era conocido como La Equidad. Millonarios, por su parte, iniciará su camino como visitante frente a Atlético Bucaramanga, mientras que Atlético Nacional jugará en Medellín contra Boyacá Chicó.

Los equipos recién ascendidos, Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo, también tendrán acción en esta primera fecha frente a Deportivo Cali y Once Caldas, respectivamente.

Programación de la primera fecha

Viernes 16 de enero

Pereira vs. Llaneros

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Centenario de Armenia

Hora: 6:20 p. m. Estadio: Centenario de Armenia Fortaleza vs. Alianza Valledupar

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Sábado 17 de enero

América vs. Internacional de Bogotá

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 4:10 p. m. Estadio: Pascual Guerrero Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 6:20 p. m. Estadio: Atanasio Girardot Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Américo Montanini

Domingo 18 de enero

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Libertad

Hora: 2:00 p. m. Estadio: Libertad Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Jaraguay de Montería

Hora: 4:10 p. m. Estadio: Jaraguay de Montería Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 6:20 p. m. Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez Santa Fe vs. Águilas Doradas

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: El Campín

Lunes 19 de enero

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: General Santander

