Los videojuegos se han convertido en una experiencia inmersiva, donde los usuarios pueden tomar sus propias decisiones usando reglas, objetivos y retos. Inicialmente, únicamente se podía jugar a través de máquinas que se encontraban en lugares específicos, conocidos como ‘arcade’ o ‘maquinitas’; sin embargo, con el tiempo y los cambios tecnológicos, han llegado a diferentes consolas con las que se puede jugar desde casa.

Asimismo, existen varios juegos para PC y, aunque lo habitual es jugar con el teclado y mouse del computador, los creadores de Xbox decidieron mejorar la experiencia de juego desarrollando una aplicación donde podrá encontrar variedad de juegos en el PC con Xbox Game Pass, por lo que existen diversos controles para jugar de una manera más cómoda.

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¿Cuál es el mejor control de Xbox para PC?

Jugar con los controles en PC permite tener una mejor experiencia de juego y es una forma flexible, ya que al tener la aplicación se puede conservar los logros y el proceso del juego queda guardado en la nube, así como es fácil conectar el control al computador mediante un cable USB, Bluetooth o el adaptador inalámbrico del control. Según expertos y jugadores, los mejores controles son el Control XBOX Elite Series 2 y el control Razer Wolverine V3 Pro, ya que estos permiten una manera más sensible de juego y se puede jugar como un profesional.

Análisis de la última tecnología y precio

La última tecnología son los controles inalámbricos y la incorporación de los sticks magnéticos antidesgaste, ya que envían información al PC 1.000 veces por segundo y permiten una respuesta inmediata del personaje o la cámara que se mueve al instante de presionar el botón del control. A continuación, le dejamos 3 análisis de los más destacados para jugar en PC, así como sus características y precio:

Control XBOX Elite Series 2: este control está diseñado para satisfacer las necesidades de los jugadores competitivos, introduce más de 30 formas de jugar como un profesional, tiene palancas de control ajustables que en los juegos de disparos ayudan a la precisión y sus gatillos tienen una alta sensibilidad, sus principales características son:

Palanca de control de tensión ajustable

Gatillos de alta sensibilidad con bloqueo corto.

Agarre texturizado envolvente.

40 horas de duración de la batería.

3 perfiles personalizados.

Modificación de botones personalizada con la app de accesorios de Xbox.

El precio del control puede variar entre los $569.900 COP y los $949.900 COP.

Control Razer Wolverine V3 Pro: tiene licencia oficial de Xbox y cuenta con una alta precisión. Estas son las características:

Botones de acción rápida y un D-Pad de 8 direcciones.

4 palancas en la parte inferior, parecidas al clic del mouse, y 2 superiores de agarre en pinza para mayor control, los cuales son configurables a través de la aplicación Razer Controller.

Palancas de precisión con efecto hall (sensores magnéticos) que permite una sensibilidad personalizable, suaves y ligeras, se pueden adaptar al estilo de juego.

2 cubiertas para las palancas de mando, una baja para mayor velocidad y una más alta para mayor precisión.

Razer Wireless con una conexión de 2.4 Ghz de latencia ultrabaja que permite tener un rendimiento rápido y fiable que satisface las necesidades de los jugadores más competitivos.

El precio del control puede variar entre los $708.724 COP y los 900.000 COP.

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