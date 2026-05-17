Rockeros que terminaron actuando en películas y muchos ni lo recuerdan

Muchos rockeros terminaron alejándose por un momento de los escenarios para probar suerte frente a las cámaras. Algunos tuvieron papeles pequeños, otros protagonizaron películas completas y varios incluso lograron construir carrera actorales que hoy mucha gente olvida que comenzaron en la música.

Varios rockeros aparecieron en películas de grande producción y aun así muchos seguidores nunca relacionaron los personajes con las bandas que marcaron genraciones.

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David Bowie uno de los músicos más reconocidos del cine

Aunque millones lo recuerdan por canciones como Heroes o Starman, Bowie también construyó una carrera bastante sólida como actor. Participó en películas como The Prestige, Labyrinth y The Man Who Fell to Earth. Donde mostró un estilo extraño y magnético que terminó funcionando perfectamente en pantalla.

Muchos de sus seguidores incluso consideran que Bowie tenía una presencia cinematográfica tan fuerte como su imagen musical.

Mick Jagger apareció en películas

El vocalista de The Rolling Stones también exploró Hollywood, actuó en películas como Performance y Freejack, sorprendiendo a sus seguidores durante los años 70. Cuando todavía no era tan habitual ver rockeros entrando al cine.

Aunque nunca abandonó la música, si logró convertirse en uno de los primeros grandes músicos de rock en intentar seriamente una carrera actoral.

Ozzy Osbourne hizo apariciones en cine y televisión

El lider de Black Sabbath apareció en películas como Little Nicky junto a Adam Sandler y hizo apariciones en series y realitys más pequeños.

Su personalidad conocida por ser extravagante terminó funcionando perfectamente frente a las cámaras y ayudó a convertirlo en una figura mucho más allá del heavy metal.

Meat Loaf pasó del rock al cine de culto

Además de vender millones de discos con Bat Out of Hell, el músico tuvo papeles memorables en películas como Fight Club y The Rocky Horror Picture Show.

Muchos de sus seguidores recuerdan sus personajes, pero no siempre conectan inmediatamente que también era una enorme estrella del rock.

¿Por qué tantos rockeros terminaron actuando?

Muchos directores de la época comenzaron a buscar músicos porque tenían algo difícil de enseñar, la presencia escénica y el carisma.

El rock especialmente durante los años 70 y 80, construyó figuras tan grandes y extravagantes que naturalmente terminaron llamando la atención de Hollywood.

Además, varios músicos encontraron en el cine una manera de reinvertirse, mantenerse vigentes y explorar otra forma de arte.

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