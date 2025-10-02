Filtran video donde se revela la verdad detrás de la relación actual de los hermanos Gallagher: fans no lo pueden creer

Los hermanos Gallagher han brillado de gran manera en los últimos meses. Oasis regresó a los escenarios por todo lo alto, con varios shows que han quedado para la historia tanto de la banda como de sus fanáticos en el mundo.

En este 2025 pasó lo que para muchos era imposible, los hermanos Gallagher resolvieron sus diferencias y decidieron volver a reunir Oasis.

De hecho, esta reconciliación parece ser más real de lo que muchos piensan, e incluso ir más allá de lo comercial, y aquí se lo contamos.

Filtran video que revela relación actual de los Gallagher

Noel y Liam Gallagher son, sin lugar a dudas, dos de los personajes más destacados y polémicos de la historia del rock. Ambas figuras fueron protagonistas de grandes éxitos tanto individualmente, como con Oasis.

Sus polémicas han crecido de manera notable y resaltante en los últimos años, gracias a varias peleas protagonizadas entre si, las cuales llevaron incluso a la separación de Oasis.

Para su fanaticada multitudinaria, esta disolución sería eterna, ya que parecía imposible imaginar un regreso de Oasis. Pero, en este caso, los escepticos perdieron.

Liam y Noel Gallagher volvieron a subir juntos a los escenarios con una gira mundial imperdible. La banda británica ha brillado de manera brillante.

Sin embargo, muchos fans han temido que esta reconciliación sea temporal y acabe con ambos hermanos nuevamente peleados.

Aun así, para calma de muchos, un video recientemente filtrado reveló la verdad detrás de la relación actual de ambos hermanos.

En una grabación se puede ver a los Gallagher entre risas caminando juntos, e incluso, cuando descubren las cámaras, Liam señala de manera cariñosa a su hermano Noel.

Dicho video desató gran cantidad comentarios, donde los fanáticos agradecieron finalmente poder ver muestras genuinas de cariño entre Noel y Liam fuera de los escenarios.

Esto, sin dudas, ha desatado gran emoción para los fanáticos, quienes no pueden creer que tras varias décadas, los hermanos Gallagher parecen finalmente haber llegado a una tregua artística y familiar.

Por el momento, Oasis brilla alrededor del mundo, y se prepara para una próxima llegada a Sudamérica en su tour. De hecho, miles de fans sueñan con una segunda etapa del tour, en la que la banda visite nuevos países.