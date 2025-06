¿Es ‘Definitely Maybe’? Noel Gallagher reveló cuál es el único álbum perfecto que tiene Oasis

Después de más de 15 años de separación, Oasis está listo para reencontrarse con sus fanáticos en una de las giras más esperadas de la historia. La banda británica liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher volverá a los escenarios con el ‘Oasis Live ’25 Tour’, un recorrido mundial que iniciará el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, y culminará el 23 de noviembre del mismo año.

Este esperado tour no solo marcará el regreso de la banda, sino que también celebrará el 30º aniversario de su icónico álbum “(What’s the Story) Morning Glory?”, que incluye himnos como «Wonderwall» y «Don’t Look Back in Anger». Los hermanos Gallagher recorrerán Reino Unido, Irlanda, Europa, América, Asia y Oceanía.

A medida que se acerca el inicio de la gira, los fanáticos no han dejado de demostrar su emoción y esto se ha reflejado en la gran demanda de las boletas de todos los conciertos. En una reciente entrevista con el reconocido fotógrafo Kevin Cummins, Noel Gallagher destacó este fenómeno y habló sobre algunos de los temas que podrían formar parte del repertorio de la gira.

Cuando se le preguntó por sus canciones favoritas de Oasis, Noel no dudó en mencionar varios clásicos: “Supersonic”, “Some Might Say”, “Live Forever” y “Rock’n’Roll Star”. Estos temas han sido pilares en la historia de la banda y, según sus declaraciones, es probable que formen parte del setlist de la gira.

El único álbum perfecto de Oasis, según Noel Gallagher

A pesar de haber sido el principal compositor de Oasis, Noel Gallagher solo considera un álbum como verdaderamente perfecto dentro de su discografía; se trata de ‘Definitely Maybe’.

En una entrevista anterior con NME en 2023, el músico británico expresó su opinión sobre los distintos discos de la banda y destacó que ‘Definitely Maybe’ es el único que no cambiaría en absoluto.

En contraste, señaló que ‘Be Here Now ‘contiene canciones demasiado largas, mientras que ‘Standing on the Shoulder of Giants’ tiene demasiado relleno. También mencionó que, aunque ‘Heathen Chemistry’ y ‘Don’t Believe The Truth’ tienen algunos temas sobresalientes, no logran mantener una calidad consistente de principio a fin.

Con estas declaraciones, Noel deja claro que su visión sobre la música de Oasis sigue siendo crítica y honesta, lo que genera aún más expectativas sobre la selección de temas que conformarán la esperada gira ‘Oasis Live ’25 Tour’.