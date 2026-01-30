Opeth regresa a Bogotá: fecha, lugar y precios para el concierto de la banda sueca en Colombia

Opeth, una de las bandas más destacadas del metal en la actualidad, sorprendió a sus fanáticos luego de revelar su regreso a Colombia. Esta legendaria agrupación de origen sueco llegará para poner a vibrar a todo su público.

Tal y como lo logró en 2025 durante el Monsters of Rock, esta banda es capaz de generar ‘pogo’, ‘headbanging’, y miles de emociones, a partir de canciones sumamente brillantes para la industria.

Si usted es uno de los profundos amantes de la agrupación liderada por Mikael Åkerfeldt, aquí les tenemos todos los detalles de este concierto imperdible en la capital.

Opeth regresa a Bogotá

El 2026 será, sin dudas, un año lleno de metal, poder y muchas sorpresas para los amantes de la música estridente en Bogotá. Bandas de la talla de Megadeth o Iron Maiden ya han anunciado sus shows en la capital.

Sin embargo, constantemente se suman más eventos para los amantes de este género. De hecho, en este caso fue el turno de Opeth.

Esta banda de metal progresivo ha enamorado a miles de fans, y lo ha conseguido gracias a composiciones totalmente legendarias, que han conquistado a todo su público.

La pasión por esta banda es mundial, y ya se demostró a inicios de 2025, luego de que la agrupación fuera parte del festival ‘Monsters of Rock. No obstante, en este caso será su turno en solitario, con un show imperdible.

Opeth dio un gran anuncio para sus fanáticos en Colombia, con lo que será su regreso a Bogotá el próximo 8 de noviembre de 2026.

Este concierto legendario tendrá lugar en el escenario del Royal Center de la capital, donde se volverá a vivir una noche a puro metal, ‘pogo’, y por supuesto, ‘headbanging’.

Por su parte la banda también confirmó las siguientes fechas:

Movistar Arena – Santiago de Chile – 1 de noviembre

Teatro Gran Rivadavia – Buenos Aires – 3 de noviembre

Espaco Unimed – Sao Paulo – 6 de noviembre

Arena Ciudad de México – Ciudad de México – 11 de noviembre

Si desea asistir a este show, los precios de las boletas son los siguientes:

General Etapa 1 – $182.000

General Etapa 2: $230.000

General Etapa 3: $288.000

La venta comenzará el próximo 2 de febrero a las 9:00a.m., a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.