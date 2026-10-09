Revelan cual sería el reemplazo de Ian Hill en Judas Priest: ya ha tocado con la banda

Judas Priest sorprendió a sus fanáticos con una triste noticia este 9 de octubre. La histórica banda anunció la salida de uno de sus miembros más míticos luego de una larga trayectoria dentro de la legendaria agrupación de power metal.

Este grupo reveló a través de sus redes sociales un comunicado en el cual Ian Hill anunciaba su salida de Judas Priest. El bajista se despidió de su público, luego de varios años compartiendo con la banda.

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Ante esta salida, muchos empiezan a pensar en cual será el nuevo bajista de Judas Priest, y aquí les contamos cual sería el nombre elegido para completar la formación.

Revelan cual sería el reemplazo de Ian Hill en Judas Priest

La banda de Rob Halford vivió una dura salida este 9 de octubre. Ian Hill, la leyenda del bajo en el power metal reveló la inesperada decisión de separarse del grupo.

Este miembro aseguró que sufre de una grave artritis que le ha impedido tocar con normalidad en tiempos recientes, por lo que prefiere salir antes de que los shows se vean afectados.

Esta no es la primera vez que Hill debe dar un paso al costado por este hecho. De hecho, Ian Hill no pudo estar presente en el show de la banda en Londres el pasado 21 de septiembre de 2026.

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En aquel momento, la artritis no le permitió ser parte del show, y tuvo su primera ausencia de la banda desde los ’70’s.

Para dicho show, el bajo de la banda fue ocupado por Davey Rimmer, quien ya conoce el repertorio de la agrupación. De hecho, este sería el nuevo integrante del grupo.

Hill reveló propiamente que este nombre es el indicado para su reemplazo. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial por parte de la agrupación.

Aun así, la atención de los fanáticos es total, y esperan próximas novedades por parte del grupo, respecto a sus siguientes pasos, y las grandes sorpresas que prepara la legendaria banda del power metal para sus fanáticos en el mundo.