Esta es la millonaria cifra que se habría ganado el Tolima por clasificar a octavos en Copa Libertadores
Deportes Tolima es el único equipo colombiano que quedó vivo en Copa Libertadores y ya estarían facturando en grande.
Deportes Tolima es el único equipo colombiano que quedó vivo en Copa Libertadores y ya estarían facturando en grande.
El sueño continental de Deportes Tolima sigue más vivo que nunca. Tras asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el equipo colombiano no solo celebró en lo deportivo, sino también en lo económico. Su destacada participación los llevó a ganarse una generosa cifra, misma que causó sorpresa entre los aficionados y que confirma el enorme impacto financiero de avanzar en el torneo más importante del continente.
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Deportes Tolima es el único equipo colombiano que queda vivo en la Copa Libertadores y, lo que muchos no saben es que su clasificación los llevó a recibir una millonaria cifra. Este ha sido el paso del conjunto ‘vinotinto’ en el campeonato internacional.
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Estos resultados los llevaron a clasificar a octavos de final y llevarse una cifra considerable. Según dieron a conocer recientemente, los equipos que lograron llevar a esta fase, reciben un mérito deportivo por cada partido ganado de UDS 340.000 (1.228.149.326 COP). Además, por clasificar a octavos recibieron una suma bastante considerable de (4.515.254.875 COP).
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En este orden de ideas, Deportes Tolima sigue sumando no solo en el campeonato, sino también en cifras monetarias.