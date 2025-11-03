AC/DC anunció gira por Sudamérica y emocionó a todos sus fans ¿Vendrán a Colombia?

Una de las bandas de rock más icónicas de todos los tiempos está lista para regresar a los escenarios, así lo acaba de anunciar AC/CD. En esta oportunidad, haría un regreso por todo o alto, pues dieron a conocer varias fechas de conciertos en diferentes países de Sudamérica, México y algunas ciudades de Estados Unidos que, sin duda, estarán listas para recibir a los artistas.

Por medio de sus redes sociales, la banda AC/DC dio a conocer que ya tiene todo listo para regresar por la puerta grande y en esta oportunidad serían varias las ciudades que quieren visitar. El 2026 fue el año elegido por los famosos para poder volver a cantar varias de sus canciones que, sin duda, hicieron historia en el género.

Leer más: ¿AC/DC vendrá a Colombia? Julio Correal reveló primicia y emocionó a muchos

¿AC/DC vendrá a Colombia? Estas son las ciudades que va a visitar en su gira 2026

Después de mucha especulación sobre lo que sería la gira de la banda en el 2026, por fin se han dado a conocer cuáles son las ciudades que van a visitar en el próximo año. En el caso de Estados Unidos, serán en total 17 ciudades en las que se van a presentar desde julio hasta septiembre del próximo año, entre las cuales están Las Vegas, Houston, Columbus, San Francisco, entre otras.

En su paso por Sudamérica, su visita se daría durante los primeros meses del 2026, por lo que AC/DC se va a presentar en São Paulo, Brasil, Santiago en Chile y Buenos Aires en Argentina. Por lo que, desafortunadamente, en esta oportunidad, Colombia no aparece en el listado.

También, tendrán una fecha única en México, el próximo siete de abril del 2026, por lo que este sería uno de los shows más esperados. Además, sería el gran regreso de la banda a este país después de más de 25 años sin visitar este territorio.

Seguir leyendo: Este es el disco de AC/DC que es considerado la ‘biblia sagrada’ del hard rock

Se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre si la banda está pensando en venir a Colombia y a otras ciudades del mundo. Sin embargo, hasta ahora no se conocen muchos detalles y hay quienes dicen que, presuntamente, estas serían las fechas finales de su gira en el 2026.



En el caso de los países de Sudamérica, solo plantearon una fecha al mes, por lo que en Brasil estarán el 24 de febrero, en Chile el 11 de marzo, en Buenos Aires 23 de marzo y después van a viajar a la zona norte para visitar México el 7 de abril del 2026.