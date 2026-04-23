¡Alarmas en España! Lamine Yamal se pierde el resto de la temporada con el Barcelona: ¿Llega al Mundial?

Lamine Yamal, una de las máximas estrellas del fútbol en la actualidad, ha encendido las alarmas alrededor de todo el mundo del balompié. La icónica estrella joven sufrió una dura lesión en el último partido con el Barcelona.

A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo, Yamal se ha resentido de una dolencia que lo tendrá un buen tiempo marginado de los campos.

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Claramente la atención de los hinchas se ha girado hacia el Mundial de 2026, y aquí les contamos los detalles de su lesión, y si podrá llegar a esta competencia.

Esta es la lesión que sufrió Lamine Yamal

Para nadie es un secreto que Lamine Yamal ha sido uno de los jugadores más brillantes en la actualidad del fútbol. La estrella del Barcelona ha encantado a miles de amantes, siendo la estrella central del equipo ‘culé’.

Este jugadore ha dejado actuaciones brillantes, tanto con su club, como con España, combinado con el que ya resultó campeón histórico en la Eurocopa de 2024.

Yamal busca repetir esta consagración en este 2026, esta vez en el máximo torneo del balompié, como lo es el caso de la Copa del Mundo de la FIFA.

Sin embargo, el atacante deberá superar un nuevo obstáculo antes del comienzo de esta competencia. El jugador del Barcelona se perderá el resto de su temporada con el equipo ‘blaugrana’ por una importante lesión.

En su último encuentro, Yamal sufrió una lesión muscular en el muslo que lo tendrá varias semanas ausente de los campos.

Se espera que su ausencia se extienda hasta el próximo 31 de mayo de este año, por lo que el Barcelona deberá afrontar su cierre con este desequilibrante jugador ausente.

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Esta es la cuarta lesión que acumula Yamal en esta temporada de 2025-2026, con afectaciones que lo aquejaron desde el inicio de temporada, hasta noviembre del año pasado.

¿Llegará al Mundial de 2026?

Cabe recordar que el Mundial de 2026 iniciará el 11 de junio. En el caso puntual de España, su debut está planteado para el día 15 de dicho mes, cuando debute frente a Cabo Verde.

Esto implica que Lamine Yamal haría parte de este campeonato, aunque llegará al límite de forma, y con poco tiempo para ponerse a tono.