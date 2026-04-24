¿Por qué infracciones le pueden suspender la licencia de conducción? Código de Tránsito explicado
¡Ojo! Conozca las infracciones por las que un agente de tránsito puede suspender o cancelar su licencia de conducción.
¡Ojo! Conozca las infracciones por las que un agente de tránsito puede suspender o cancelar su licencia de conducción.
La licencia de conducción es el documento que autoriza a un ciudadano el manejo de un vehículo en su vida cotidiana. Todos los conductores colombianos deben llevar siempre la tarjeta, con el fin de comprobar el aval de una academía su conocimiento a la hora de conducir y un previo saber de las normas de tránsito.
Sin embargo, aunque usted ya haya aprobado y recibido el documento, los agentes o policías de tránsito pueden suspender por el indebido uso. El incumplir las normas estipuladas en el Código Nacional de Tránsito lleva a que el ciudadano no pueda seguir movilizando un vehículo durante cierto tiempo o la cancelación permanentemente de la misma.
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En el Código Nacional de Tránsito se estipulan las infracciones que pueden llevar a un conductor a perder su licencia. Le explicamos a detalle cada una de ellas. El artículo 26 del Código Nacional de Tránsito especifica las razones por las que se suspende o cancela la licencia de conducción.
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La licencia de conducción se cancelará cuando:
Cabe resaltar que además de obtener una suspensión o cancelación, el conductor puede recibir una multa. Para conocer los tiempos por los que puede durar sin licencia por manejar en estado de embriaguez se recomienda revisar el artículo 152 de la Ley 769.