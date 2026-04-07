Caifanes en Medellín 2026: ¿cuándo es el concierto y cómo comprar boletas? Entérese

Caifanes es una de las bandas más grandes y reconocidas del rock en Latinoamérica. Esta icónica agrupación proveniente de México ha estremecido a varias generaciones con éxitos que ya son himnos inmortales.

El poderío de esta banda es indudable, y así lo ha demostrado con sus álbumes, y por supuesto sus shows con los que han estremecido Colombia y el mundo.

Si usted es uno de los grandes fans de Caifanes, les contamos que pronto tendrá una nueva posibilidad de poder disfrutar de esta agrupación desde Colombia, con un tour que promete grandes emociones.

Caifanes se presentará en Medellín y más ciudades de Colombia

Sin lugar a dudas, la pasión y amor por Caifanes en Colombia es total. Esta agrupación ha estremecido el país por largos años, gracias a sus éxitos que han llegado a atravesar varias fronteras de manera sin igual.

Esta agrupación ha sido capaz de acumular varios shows en el país en los últimos años. Allí han demostrado de forma sin igual su poder de convocatoria y cariño por parte del público.

Más noticias: Expertos eligieron a la banda de rock sudamericano que definió la música por décadas: es histórica

El último de ellos fue en 2024, cuando dieron un paso por Medellín, Cali y también Bogotá con 3 shows absolutamente brillantes por parte de esta banda que demuestra su vigencia con brillantez.

En este 2026 volverán a repetir esta presencia en Colombia, esta vez con 4 shows imperdibles, tal y como lo revelaron hace pocas semanas.

Caifanes dará 3 shows en Colombia en el mes de septiembre. El 11 de dicho mes será en Cali, el 17 en Manizales, y finalmente su show de cierre sería en Medellín el día 19.

En el caso puntual del de la capital de Antioquia, este show sucederá en City Hall El Rodeo, y la boletería puede ser adquirida a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

Este show contará con preventa Falabella pautada para este próximo 8 de abril a partir de las 9:00 a.m. Por otro lado, la boletería general estará a la venta desde el día 10 a la misma hora.

Más noticias: La canción de rock latinoamericano ‘perfecta’ para lidiar con los días tristes: es un himno enorme

En lo que se refiere a los precios, habrá 2 localidades: VIP y general, con costos que irán desde los 149.00 más servicio.