Así le fue al Liverpool en su comienzo en Champions League sin Luis Díaz: algunos fans se decepcionaron

La Champions League empezó por lo alto desde el pasado 16 de septiembre para Luis Díaz y el resto del balompié. 36 equipos europeos comenzaron la carrera rumbo a la corona de la máxima competencia del fútbol en el viejo continente.

Aunque solo ha transcurrido parte de esta primera jornada, el torneo ya dejó varios choques de talla mundial, con la presencia de grandes equipos.

Uno de ellos fue el Liverpool, quien se enfrentó a su primer partido de Champions League sin la presencia del colombiano en plantilla desde hace varios años.

Así le fue al Liverpool en su debut de Champions League sin Luis Díaz

El Liverpool ha tenido un inicio frenético en Inglaterra. El equipo ‘red’ ha conseguido varias victorias consecutivas, incluso a pesar de las salidas de Luis Díaz y de Darwin Núñez del club.

Ante este escenario, el equipo inglés ha impuesto de gran manera su estilo, y buscó repetirlo en la Champions League este 17 de septiembre.

Para ello se midió al Atlético de Madrid, y consiguió una victoria que, a pesar de ser notoria, generó gran decepción para algunos fanáticos.

El Liverpool consiguió el triunfo por un marcador de 3-2, pero esto se dio sobre los minutos finales, con un tanto de Virgil van Dijk sobre el minuto 92.

Si bien se trata de un triunfo clave, algunos hinchas se mostraron desilusionados al tratarse de una victoria tan luchada como esta ante el Atlético de Madrid.

De hecho, gran parte de este sentimiento también se debió a la manera en que el club inglés perdió una ventaja de 2 goles que había sostenido desde el minuto 6, gracias a dos tantos tempraneros.

Ante esto, los hinchas confían en que el equipo mejore su paso en el torneo de clubes, y que así consiga un nivel que le permita vencer de manera cómoda un título que le es esquivo desde 2019.

El resto del calendario del Liverpool

Por el momento, el calendario del resto de la Champions League para el Liverpool marcha de la siguiente manera:

– Galatasaray (V)

– Eintracht de Frankfurt (V)

– Real Madrid (L)

– PSV Eindhoven (L)

– Inter de Milán (V)

– Olympique Marseille (V)

– Qarabag (L)