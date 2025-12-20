Gobierno de Estados Unidos publicó los archivos de Jeffrey Epstein; así puede ver documentos y fotos

El caso de Jeffrey Epstein nuevamente es tendencia en todo el mundo, pues desde que el hombre murió en una cárcel en Estados Unidos, cientos de personas habían pedido que publicaran todos los archivos secretos del caso. Aunque esto siempre fue un misterio, quienes los conocían decían que en fotos, videos y documentos se veía el nombre de importantes figuras públicas nacionales e internacionales.

Durante las últimas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer algunas fotos, videos, textos, en donde se puede ver todo lo que pasaba en los eventos de Epstein. Todo esto, después de que se acercara la fecha límite que le habían dado al presidente Donald Trump para revelar todo lo que había pasado en ese momento con cientos de menores de edad, que habrían sido víctimas de abuso.

La sorpresa para muchos fue ver fotos de cientos de artistas, cantantes, figuras de la industria del entretenimiento internacional, políticos y personas con poder en algunas de las fotos que publicó el gobierno. Además, hay algunos documentos en donde aparece el nombre de las víctimas y la forma en la que habrían llegado hasta la casa de este hombre.

¿Dónde ver todos los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

El gobierno estadounidense se encargó de crear una página web en donde desde el pasado viernes 19 de diciembre han publicado todo el contenido relacionado con el caso. Aunque hay varias que tienen censura para proteger la identidad de las víctimas, hay otras en las que se puede ver el rostro de todos los famosos que fueron a estos eventos.

Entre las fotos que fueron publicadas, se ven varias en donde aparecen celebridades como Mick Jagger, Michael Jackson, Bill Clinton y Ghislaine Maxwell. Allí están todos disfrutando de viajes, en donde están acompañados de menores de edad, quienes eran las encargadas de acompañarlos a sus viajes y eventos sociales.

The newly released portion of the Epstein files is heavily redacted, with some pages being entirely blacked out.



The 119-page grand jury document is entirely redacted. pic.twitter.com/xz5q0U27Jz — Pop Base (@PopBase) December 19, 2025

Las fotos y documentos que fueron publicados no tienen ningún tipo de contexto, por lo que solo se pueden ver los rostros de las celebridades, sin entender bien el lugar, ni lo que habría pasado. Además, hay gran indignación, porque el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en varias oportunidades a lo largo de estos archivos, como en una foto en donde los dos sostienen un cheque millonario.

Todos los documentos están disponibles en la sección de ‘Ley de transparencia de Archivos Epstein’ que publicó el gobierno de Estados Unidos. Esta es la única página oficial con información sobre el caso. Además, allí van a dar a conocer nueva información en las próximas semanas.