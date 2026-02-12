Participe por boletas GRATIS para ver a The Cardigans, Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja en el Festival Ondas en Bogotá
El Festival se llevará a cabo desde este viernes 13 de febrero en el Parque Simón Bolívar.
Los oyentes de Radioacktiva tendrán la oportunidad de ganar boletas gratis para asistir al Festival Ondas en Bogotá, evento que contará con la participación de artistas internacionales y nacionales como The Cardigans, Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja.
Gracias a la dinámica, se entregarán 25 entradas en total. Serán 10 boletas sencillas para la jornada del sábado 14 de febrero, fecha en la que se presentará la banda sueca The Cardigans. Adicionalmente, se otorgarán 15 boletas para el jueves 19 de febrero, día en el que estarán en tarima Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja.
La actividad se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero a las 5:00 p.m.
Para participar, los interesados deberán ingresar al formulario que está disponible al finalizar esta nota. Allí deberán diligenciar sus datos personales, entre ellos nombre completo, número de cédula, celular y correo electrónico, además de responder qué día del festival prefieren ir.