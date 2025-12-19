¿Chris Evans regresa como Capitán América en ‘Avengers: Doomsday’? Esto reveló el tráiler

Marvel volvió a captar la atención del público con el lanzamiento del primer tráiler de ‘Avengers: Doomsday’, una de las películas más esperadas de su universo cinematográfico. El adelanto se presentó inicialmente en salas de cine y, horas después, comenzó a circular en internet, lo que permitió que más fanáticos pudieran verlo.

El avance no solo ofrece un primer vistazo a la historia y al tono que tendrá esta nueva entrega de los Vengadores, sino que también dejó una revelación que generó gran impacto: el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, el Capitán América.

La película, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, apunta a convertirse en uno de los estrenos más importantes del próximo año, no solo por la magnitud de su elenco, sino por el regreso de figuras clave que marcaron una era en Marvel Studios.

El inesperado regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers

En el tráiler, que se proyectó durante funciones de Avatar: Fire & Ash, se puede ver a Steve Rogers en una faceta distinta. El personaje aparece en su hogar, convertido en padre de un bebé recién nacido, mientras observa su antiguo traje de Capitán América con una expresión de nostalgia. El video incluso anuncia de forma directa que Rogers volverá a formar parte de Avengers: Doomsday.

La última aparición de Steve Rogers en el cine fue en Avengers: Endgame (2019). En esa película, el personaje decidió dejar atrás su rol como superhéroe y entregó su escudo a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, quien asumió oficialmente el manto del Capitán América.

Mackie continuó esta historia en Captain America: Brave New World, estrenada en 2025, donde encabezó la cinta como el nuevo portador del escudo, acompañado por Danny Ramírez en el papel de Joaquín Torres.

El regreso de Chris Evans se suma a otros retornos importantes para esta nueva entrega de Marvel. Entre ellos destaca el de Robert Downey Jr., quien vuelve al universo cinematográfico, aunque esta vez no como Iron Man, sino interpretando al villano Doctor Doom.