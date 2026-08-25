¿Aumentaron los terremotos? Científicos responden y explican qué pasa en el Cinturón de Fuego

Una serie de terremotos de gran magnitud registrados recientemente en Venezuela, Colombia, Indonesia y Perú generó preocupación y volvió a poner una pregunta sobre la mesa: ¿la Tierra atraviesa un periodo de actividad sísmica inusual?

Aunque las alertas de los teléfonos y la difusión inmediata en redes sociales pueden transmitir esa impresión, los especialistas aseguran que el comportamiento del planeta permanece dentro de sus rangos habituales.

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Terremotos recientes y actividad sísmica mundial

El sismólogo Germán Andrés Prieto Gómez, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), explicó que cada año ocurren entre 15 y 20 terremotos de magnitud 7 y entre 150 y 200 movimientos de magnitud 6 en diferentes regiones del mundo.

“La sismicidad de fondo está formada por terremotos que ocurren continuamente como consecuencia de la dinámica normal del planeta”, señaló el experto.

Según Prieto Gómez, existen tres fenómenos que permiten comprender mejor estos registros: la sismicidad de fondo, las réplicas posteriores a un terremoto principal y los enjambres sísmicos, que reúnen varios eventos sin un movimiento dominante. Estos últimos pueden extenderse durante días, semanas o meses y suelen relacionarse con movimientos de fluidos y zonas volcánicas.

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¿Está más activo el Cinturón de Fuego?

El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra cerca del 75 % de los volcanes activos y el 90 % de la sismicidad mundial. Su elevada actividad responde a la interacción constante de las placas tectónicas.

Sin embargo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México (Cenapred) descartó una reactivación excepcional. “El patrón de actividad sísmica y volcánica de este cinturón no ha cambiado recientemente”.

¿Los terremotos recientes están relacionados?

La cercanía temporal entre varios terremotos no demuestra que exista una conexión. Aunque las ondas sísmicas pueden recorrer grandes distancias, un movimiento en una región no necesariamente provoca otro en un continente diferente.

Prieto Gómez explicó: “Muchos de esos terremotos están en situaciones tectónicas completamente distintas”.

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Venezuela involucra principalmente a las placas del Caribe y Sudamericana; Colombia y Perú, a las placas de Nazca y Sudamericana; mientras Indonesia responde a otro contexto tectónico.

¿Se puede predecir un aumento de terremotos?

La ciencia puede analizar fallas, estudiar la deformación de la corteza y estimar riesgos a largo plazo, pero todavía no consigue anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto ni cuándo aumentará la actividad.

Prieto Gómez lo resumió así: “Todavía no hemos descubierto una forma de hacer algún tipo de predicción o anticipar que haya un aumento en la actividad”.

La percepción de una mayor frecuencia también se relaciona con la tecnología: las aplicaciones y redes sociales permiten conocer casi de inmediato sismos que anteriormente podían tardar horas o días en difundirse. Por ello, los organismos oficiales recomiendan consultar fuentes científicas y evitar “noticias sensacionalistas”.