La plataforma virtual ‘Roblox’ permite a los usuarios jugar millones de juegos en línea, estos juegos son creados por los mismos usuarios y también por programadores. A su vez, todos son multijugador y se ha convertido en tendencia debido a su gran variedad de juegos, permitiéndole al usuario explorar con varias historias, incluso con la temática de su serie favorita como el juego del calamar.

En ese sentido, uno de los más jugados es Anime Expeditions Tier List y su más reciente actualización fue el pasado 7 de agosto con la número 1.0, incluyendo un nuevo contenido con personajes de Dragon Ball, unidades y un mapa con una ciudad futurista. Además, el juego se centra en la unión de los héroes de todo el universo anime, que se aventuran en tierras desconocidas y que están llenas de peligros con giros inesperados. Acá le dejamos las mejores unidades para armar equipos.

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Estas son las mejores unidades para armar equipos en Anime Expeditions Tier List

Para avanzar en el juego, se pueden evolucionar unidades, es decir, los personajes inspirados en héroes y villanos de anime, que pueden ayudar a defender la base y evitar que sea destruida. Vea a continuación las mejores unidades del juego, según el ranking de la comunidad de jugadores:

S – Son las mejores unidades del juego, con habilidades únicas e infligen más daño: Prodigy, Dark Mage, Crow, Shadow, 8th Sword,Cursed Student, Elf Mage, Puppet, Ramen Guy y Toy Maker.

A – Son personajes fuertes, no tanto como los del S, pero son una buena opción para cada batalla: Bioinsect,Cubert,Carrot, The Drink, Vegetable,Cursed Immortal, Razorjaw, String Demon,Salmón Sorcerer, Hollow,Flame Emperor, Lady Giant ,Crimson, Reaper y True Saint.

Estas unidades son excelentes para infligir daño, ya que Puppet también funciona como unidad de apoyo, pues ralentiza a las fuerzas enemigas.

Por otro lado, Dark Mage es uno de los más poderosos del juego y es capaz de congelar a los enemigos.

De esta manera, para conseguir estas unidades debe usar el sistema de invocación, que se encuentra en el inicio del juego debe presionar el botón “invocar”, que está ubicado a la izquierda de la pantalla principal, se abrirá el menú y tendrá que elegir el que se quiera usar. Debe tener en cuenta que algunos de ellos requieren gemas del juego o monedas ‘Robux’ para poder comprarlas.

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