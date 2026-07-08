Ladrones cometieron robo masivo en reconocido centro comercial de Bogotá en medio del Colombia vs Suiza

El pasado 7 de julio Bogotá y el país se detuvo por completo en horas de la tarde, a causa del Colombia vs Suiza. La ‘tricolor’ disputó este encuentro por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y cayó duramente derrotada en la tanda de penales.

Este hecho, por supuesto, entristeció a todos los fanáticos de la ‘tricolor’, ante esta dura eliminación de un torneo de gran importancia.

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Sin embargo, también generó gran indignación, luego de que se descubriera que ladrones aprovecharon el partido para cometer un robo masivo en un reconocido centro comercial de Bogotá.

Ladrones cometieron robo masivo en Bogotá en medio del Colombia vs Suiza

Para nadie es un secreto que la atención de los colombianos estuvo centrada en el fútbol durante la tarde del pasado 7 de julio. Los amantes del balompié vivieron un partido emocionante entre Colombia y Suiza que acabó con un final triste.

La ‘tricolor’ perdió en la tanda de penales, pero, su hinchada perdió dentro y fuera de la cancha. Los amantes de este deporte se sorprendieron con un inesperado hallazgo luego del final del partido que selló la eliminación de Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos del combinado de Suiza.

En el centro comercial Plaza Claro de Bogotá se llevó a cabo un robo masivo durante el encuentro. Los delincuentes aprovecharon la atención por el partido, y cometieron varios hurtos en el parqueadero.

Luego del encuentro, los fanáticos descubrieron que varias de las puertas de sus vehículos fueron forzadas, y muchas de sus pertenencias fueron robadas, además de otros elementos como espejos retrovisores.

Del mismo modo, también se reportaron la pérdida de elementos tecnológicos o incluso documentación por parte de los afectados ante este hurto masivo.

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Claramente esto ha generado gran indignación en redes sociales, sobre todo por la inseguridad que vive la capital, y la forma en que los delincuentes aprovecharon la unión hacia la selección Colombia para cometer sus fechorías.

Frente a esto, las autoridades correspondientes de este centro comercial revelaron a revista Semana que están en proceso de investigación. Sin embargo, también instaron a los usuarios a llevar a cabo la queja correspondiente ante el prótocolo interno, con la cotización incluida de los bienes hurtados.