Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I luego de la fecha 2: hay nuevo líder

La Liga BetPlay 2026-I volvió a dejar un fin de semana lleno de emociones. Miles de fanáticos alrededor del país pudieron ver a sus equipos brillar, además de conseguir triunfos claves para sus posiciones en la tabla de posiciones.

Otros, sin embargo, vieron como sus equipos cayeron, y empiezan a complicar su panorama en el inicio de este importante torneo del balompié en Colombia.

Para que conozca a la perfección el estado de su equipo, aquí les contamos como marcha la tabla de posiciones luego de la fecha 2.

Los resultados de la fecha 2

La fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I dejó una cantidad importante de partidos imperdibles. Equipos de la talla de Millonarios, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Once Caldas chocaron entre si.

Muchos de ellos salieron con el objetivo de mejorar su panorama, luego de una dura caída en la primera fecha de este icónico torneo, pero, los resultados no acompañaron a todos.

Los capitalinos fueron de los más afectados, luego de que Millonarios cayera derrotado frente a Junior de Barranquilla, y Santa Fe una igualdad en los últimos minutos ante Once Caldas.

Los resultados de esta fecha 2 fueron:

Inter de Bogotá 2-1 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 2-0 Alianza

Deportivo Pereira 0-0 Fortaleza

Llaneros 1-1 Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali 3-1 Independiente Medellín

Boyacá Chicó 0-1 América de Cali

Rionegro Águilas 1-2 Deportivo Pasto

Millonarios 1-2 Junior de Barranquilla

Once Caldas 1-1 Independiente Santa Fe

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Ante este panorama de resultados en la fecha 2, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I marcha de la siguiente manera:

1- Deportes Tolima – 6 puntos

2- América de Cali – 6 puntos

3- Deportivo Pasto – 6 puntos

4- Llaneros – 4 puntos

5- Once Caldas – 4 puntos

6- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

7- Fortaleza – 4 puntos

8- Atlético Nacional – 3 puntos

9- Deportivo Cali – 3 puntos

10- Jaguares de Córdoba – 3 puntos

11- Junior de Barranquilla – 3 puntos

12- Inter de Bogotá – 3 puntos

13- Independiente Santa Fe – 2 puntos

14- Águilas Doradas – 1 punto

15- Deportivo Pereira – 1 punto

16- Cúcuta Deportivo – 0 puntos

17- Millonarios – 0 puntos

18- Independiente Medellín – 0 puntos

19- Alianza – 0 puntos

20- Boyacá Chico – 0 puntos