Nokia sorprende con nuevo celular: usa fórmula del 1100 y batería podría durar hasta 40 días
La icónica marca de teléfonos de los años 2000 acaba de lanzar un nuevo y particular dispositivo, esto es lo que se sabe hasta ahora
La icónica marca de teléfonos de los años 2000 acaba de lanzar un nuevo y particular dispositivo, esto es lo que se sabe hasta ahora
La famosa compañía ha anunciado el lanzamiento de un nuevo teléfono que apela a usabilidad de las funciones básicas de un teléfono móvil. A diferencia de los gigantes de la industria, Nokia le apuesta a la simplicidad y la durabilidad que lo caracterizó y popularizó en sus años de gloria.
Desde el anuncio de la alianza estratégica en 2016, Human Mobile Devices (HMD) ha fabricado y comercializado los teléfonos de Nokia y este año fue anunciado un nuevo teléfono. Lea los detalles a continuación.
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Las personas lo asocian con el recordado Nokia 1100 del 2003 por compartir la misma filosofía de durabilidad y capacidad de la batería. Se trata del Nokia 300 Charge, anunciado desde Filipinas a nivel global por HMD, aquí le contamos sobre sus principales propiedades.
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Estas son las principales estadísticas y funcionalidades del nuevo teléfono:
Hasta ahora, no se conoce un precio oficial del celular para Colombia, ni una fecha determinada en la que llegará al mercado. Aunque el lanzamiento global se realizó el día de hoy, 27 de agosto, se espera que su llegada al mercado sea anunciada por HMD en los próximos días.
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