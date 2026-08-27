La famosa compañía ha anunciado el lanzamiento de un nuevo teléfono que apela a usabilidad de las funciones básicas de un teléfono móvil. A diferencia de los gigantes de la industria, Nokia le apuesta a la simplicidad y la durabilidad que lo caracterizó y popularizó en sus años de gloria.

Desde el anuncio de la alianza estratégica en 2016, Human Mobile Devices (HMD) ha fabricado y comercializado los teléfonos de Nokia y este año fue anunciado un nuevo teléfono. Lea los detalles a continuación.

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¿Cuál es el nuevo Nokia?

Las personas lo asocian con el recordado Nokia 1100 del 2003 por compartir la misma filosofía de durabilidad y capacidad de la batería. Se trata del Nokia 300 Charge, anunciado desde Filipinas a nivel global por HMD, aquí le contamos sobre sus principales propiedades.

Batería: puede conservar la batería por más de 40 días y ofrece hasta 37 horas de conversación y mensajería.

Modo Powerbank: Su capacidad le permite cargar otros dispositivos móviles compatibles. También incluye un cable 4 en 1 que le permite compartir energía con otros teléfonos, dispositivos de audio y otros dispositivos USB.

Antorcha: Cuenta con una luz led integrada, esta es hasta cuatro veces más potente que la integrada en el Nokia 105.

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Especificaciones técnicas del Nokia 300 Charge

Estas son las principales estadísticas y funcionalidades del nuevo teléfono:

Tamaño y peso: 136,55 mm de altura, 55 mm de ancho,14,94 mm de profundidad y138 kg de peso.

Pantalla: Quarter video Graphics Array (QVGA) o 320 x 240 pixeles y tamaño de 4,2 pulgadas.

Imágenes: QVGA en la cámara trasera.

Tiempo de uso: 40 días en tiempo de reposo o espera y 337,9 horas de conversación.

Conectividad: entrada para auriculares 3,5 mm y conexión USB tipo C.

Batería y carga inversa: batería desmontable de 3.700 miliamperios (mAh) y capacidad de carga inversa para dispositivos de 10 W.

Memoria y almacenamiento: 4 MB de almacenamiento interno, 4MG de RAM y compatibilidad con tarjetas MicroSD de hasta 32 GB.

Plataforma: UPC Unisoc SC6531E

Sistema operativo: S30+

Audio: cuenta con un micrófono y un ponente

Redes: cuenta con banda de re de 900/1800 y doble tarjeta Mini SIM.

¿Está disponible en Colombia?

Hasta ahora, no se conoce un precio oficial del celular para Colombia, ni una fecha determinada en la que llegará al mercado. Aunque el lanzamiento global se realizó el día de hoy, 27 de agosto, se espera que su llegada al mercado sea anunciada por HMD en los próximos días.

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