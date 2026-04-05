¿Qué edad tenía Diane en Trainspotting? Así luce hoy, 30 años después

Han pasado casi 30 años desde el estreno de Trainspotting, y uno de los personajes que más dio de qué hablar fue Diane. Su historia con Renton marcó a toda una generación pero también dejó una pregunta que muchos aún se hacen: ¿qué edad tenía realmente?

La edad que generó polémica

En la película, Diane interpretada por Kelly Macdonald tiene 14 años, aunque al inicio parece mayor.

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La revelación de su edad dentro de la historia fue uno de los momentos más impactantes del film, generando controversia en su momento y convirtiéndose en una de las escenas más recordadas.

El salto a la fama de su actriz

Para Kelly Macdonald, este fue su debut en el cine y qué debut.

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Gracias a su papel en Trainspotting, logró abrirse camino en Hollywood y construir una carrera sólida en cine y televisión.

Así luce hoy, 30 años después

Tres décadas después, la actriz británica luce completamente distinta, pero mantiene ese estilo elegante que la ha caracterizado en sus proyectos más recientes.

Ha participado en producciones como Boardwalk Empire y películas como No Country for Old Men, consolidándose como una figura respetada en la industria.

Un personaje que sigue dando de qué hablar

Aunque han pasado los años, Diane sigue siendo uno de los personajes más comentados de Trainspotting, tanto por su historia como por el impacto que tuvo en la cultura pop.