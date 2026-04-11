Así fue el regreso de Artemis II a la tierra: video revela momentos de máxima tensión

La histórica misión Artemis II concluyó con un amerizaje impecable en el Océano Pacífico, consolidando un nuevo capítulo en la exploración espacial y acercando el esperado regreso humano a la Luna. La cápsula Orion, operada de forma autónoma y bautizada como Integrity por sus tripulantes, completó su descenso sin fallos tras una reentrada atmosférica calculada al milímetro.

Después de recorrer más de 690.000 millas en apenas diez días, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen enfrentaron uno de los momentos más críticos de la misión: atravesar la atmósfera terrestre a una velocidad equivalente a 33 veces la del sonido.

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La nave soportó temperaturas extremas gracias a su escudo térmico, un componente que había generado dudas tras las fallas detectadas en Artemis I. Ante la imposibilidad de rediseñarlo, la NASA ajustó la trayectoria de reentrada, decisión que resultó clave para garantizar la seguridad de la tripulación.

They made it! Congrats to the Artemis 2 crew on a safe return home! #Nasa #Artemis pic.twitter.com/2symj3O5ni — Voris2k (@voris2k) April 11, 2026

El impacto mediático del viaje no tardó en expandirse. Líderes como Donald Trump, Mark Carney y Charles III celebraron el éxito, al igual que figuras de Hollywood como Ryan Gosling y Scarlett Johansson. Incluso William Shatner, ícono de la ciencia ficción, reaccionó ante el logro que vuelve a colocar a la humanidad en la ruta lunar.

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El récord que batió Artemis 2

Más allá de no aterrizar ni orbitar el satélite, la misión superó marcas históricas al alcanzar 252.756 millas de distancia de la Tierra, un récord que supera al de Apollo 13. Durante el sobrevuelo, la tripulación capturó imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna y presenció un eclipse solar total. Ese momento, según Glover, “simplemente nos dejó a todos boquiabiertos”.

Sin embargo, la travesía no estuvo libre de complicaciones. Fallas en válvulas afectaron el sistema de agua potable y la propulsión, mientras que el inodoro presentó problemas recurrentes. Aun así, el equipo mantuvo el enfoque. “No podemos explorar más a fondo a menos que hagamos algunas cosas que son inconvenientes”, dijo Koch, “a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que tomemos algunos riesgos, y todas esas cosas valen la pena”.

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La recuperación de la tripulación se realizará a bordo del buque USS John P. Murtha, que aguardaba frente a San Diego. Con la mirada puesta en el futuro, el programa Artemis prepara Artemis III y Artemis IV, misiones que buscarán consolidar la presencia humana en la órbita lunar y, finalmente, lograr un alunizaje cerca del polo sur del satélite.