¿Qué pasa si Santa Fe gana, empata o pierde ante River HOY en Copa Sudamericana?

Independiente Santa Fe afronta este miércoles 26 de agosto una noche decisiva en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro de Pablo Repetto visita a River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires con la serie de octavos de final completamente abierta, luego del 0-0 que ambos equipos protagonizaron el pasado 19 de agosto en El Campín.

¿Qué pasa si Santa Fe gana ante River en Copa Sudamericana HOY?

El escenario más favorable para el conjunto bogotano resulta sencillo: si Santa Fe consigue una victoria por cualquier marcador, clasificará directamente a los cuartos de final. No importa la diferencia de goles; un triunfo en territorio argentino le bastará para dejar en el camino al equipo local.

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De esta manera, el cuadro cardenal podría conseguir uno de sus resultados más importantes en la actual campaña internacional y mantener su recorrido en la Copa Sudamericana.

¡Estamos listos para la noche continental 🇮🇩 que viviremos en Buenos Aires 🇦🇷!



Nos vemos en el Monumental desde las 19:30 (🇨🇴) con garra, corazón y mucha FE ☝🏻❤️ pic.twitter.com/qCRLEH5Dja — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 26, 2026

River Plate vs Santa Fe: ¿Qué pasa si empatan en la Copa Sudamericana?

Si River Plate y Santa Fe vuelven a igualar después de los 90 minutos, ninguno obtendrá el boleto de manera directa. El reglamento de la competición establece que, ante un empate en el marcador global, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penaltis.

Por lo tanto, cualquier igualdad, ya sea el 0-0 o marcadores como 1-1, 2-2 o superiores llevará la definición directamente a los lanzamientos desde el punto penal. En esta fase no habrá tiempo suplementario.

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Créditos: Getty Images

¿Qué pasa si Santa Fe pierde contra River en Copa Sudamericana HOY?

Una derrota en Buenos Aires significará la eliminación del conjunto dirigido por Pablo Repetto. River Plate avanzaría a los cuartos de final y Santa Fe terminaría su participación en la Copa Sudamericana 2026.

El equipo colombiano llega con la ventaja de saber que un triunfo le garantiza la clasificación, mientras que el empate mantiene viva la posibilidad de avanzar mediante los penaltis.

¿Quién espera en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

El vencedor de esta llave tendrá como siguiente rival a Vasco da Gama. El conjunto brasileño aseguró previamente su lugar entre los ocho mejores después de eliminar a Olimpia de Paraguay con un marcador global de 4-1.

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Así, Santa Fe tiene tres escenarios posibles en el Monumental: ganar y clasificar, empatar y disputar los penaltis o perder y quedar eliminado. Todo comenzará a las 7:30 p. m., hora colombiana, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.