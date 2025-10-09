¿Cuál es el mejor ‘Guitar Hero’ de la historia? Lista de canciones, consolas para jugarlo y más

‘Guitar Hero’ es, sin dudas, una de las sagas más grandes en la historia de los videojuegos. Miles de personas han disfrutado de grandes éxitos del rock, gracias a estas entregas destacadas realizadas por Activision.

Esta temática ha dado varias entregas, las cuales resaltan por su éxito tanto en ventas, como en el disfrute por parte de los ‘gamers’.

Si usted es fanático del rock, pero nunca ha jugado a este tipo de entregas, aquí les contamos cual es el mejor videojuego de esta saga, incluidos los detalles que presenta.

¿Cuál es el mejor ‘Guitar Hero’?

¿Alguna vez ha soñado con ser una estrella de rock. Todo amante de este género musical sueña con cantar o incluso tocar canciones con la guitarra, tal y como lo hacen sus idolos.

Uno de los elementos que le permite vivir este sueño en carne propia es, nada más y nada menos que, ‘Guitar Hero’. Este videojuego permite disfrutar de grandes leyendas y canciones brillantes.

A través de entregas que han brillado desde 2005, miles de fanáticos han podido disfrutar de la pasión del rock desde sus consolas.

La lista completa de estos videojuegos son:

Guitar Hero (2005)

Guitar Hero II (2006)

Encore: Rocks the 80s (2007)

Guitar Hero III: Legends of Rock (2007)

Aerosmith (2008)

World Tour (2008)

Metallica (2009)

Smash Hits (2009)

Guitar Hero 5 (2009)

Van Halen (2009)

Warriors of Rock (2010)

Live (2015)

Cada uno de ellos resalta de manera notable, pero, hay uno que para los fanáticos es, sin dudas, el mejor de la historia.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Guitar Hero III: Legends of Rock’, la entrega que brilló en 2007, en las plataformas de PS2, PS3, Xbox 360, Wii y PC.

Lista de canciones

El ‘Guitar Hero III: Legends of Rock’ destacó gracias a una lista notable de canciones brillantes. Estas fueron:

Slow Ride – Foghat (Cover) Talk Dirty to Me – Poison (Cover) Hit Me with Your Best Shot – Pat Benatar (Cover) Mississipi Queen – Mountain (Cover) Stray Cat Strut – Stray Cats (Cover) When You Were Young – The Killers Decadence – Disturbed Barracuda – Heart (Cover) Lay Down – Priestess The Metal – Tenacious D My Name Is Jonas – Weezer Guitar Battle vs. Tom Morello – Tom Morello Bulls on Parade – Rage Against the Machine 3’s & 7’s – Queens of the Stone Age Suck My Kiss – Red Hot Chili Peppers Raining Blood – Slayer Anarchy in the U.K. – Sex Pistols Cult of Personality – Living Colour After Midnight – Eric Clapton (Cover) Paint It, Black – The Rolling Stones (Cover) Kool Thing – Sonic Youth Closer – Lacuna Coil Welcome to the Jungle – Guns N’ Roses Even Flow – Pearl Jam Knights of Cydonia – Muse Rock You Like a Hurricane – Scorpions (Cover) One – Metallica Paranoid – Black Sabbath (Cover) The Number of the Beast – Iron Maiden (Cover) La Grange – ZZ Top (Cover) Guitar Battle vs. Slash – Slash Cherub Rock – The Smashing Pumpkins Holiday in Cambodia – Dead Kennedys (Cover) Before I Forget – Slipknot Black Sunshine – White Zombie (Cover) Gimme Three Steps – Lynyrd Skynyrd (Cover) Cities on Flame with Rock and Roll – Blue Öyster Cult (Cover) The Devil Went Down to Georgia – Steve Ouimette Black Magic Woman – Santana (Cover) Story of My Life – Social Distortion (Cover) Heaven and Hell – Black Sabbath (Cover) Through the Fire and Flames – DragonForce

Sumado a otras canciones desbloqueables, que puede disfrutar con avatars reales de personajes como Slash o Tom Morello que resaltan esta entrega como la mejor de ‘Guitar Hero’.