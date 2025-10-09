Rockactividad
¿Cuál es el mejor 'Guitar Hero' de la historia? Lista de canciones, consolas para jugarlo y más

Guitar Hero // Crédito: Getty Images.

¿Cuál es el mejor ‘Guitar Hero’ de la historia? Lista de canciones, consolas para jugarlo y más

Guitar Hero ha enamorado a una gran cantidad de ‘gamers’ en el mundo, y por supuesto a grandes amantes del rock.

Andrés Contreras

‘Guitar Hero’ es, sin dudas, una de las sagas más grandes en la historia de los videojuegos. Miles de personas han disfrutado de grandes éxitos del rock, gracias a estas entregas destacadas realizadas por Activision.

Esta temática ha dado varias entregas, las cuales resaltan por su éxito tanto en ventas, como en el disfrute por parte de los ‘gamers’.

Si usted es fanático del rock, pero nunca ha jugado a este tipo de entregas, aquí les contamos cual es el mejor videojuego de esta saga, incluidos los detalles que presenta.

¿Cuál es el mejor ‘Guitar Hero’?

¿Alguna vez ha soñado con ser una estrella de rock. Todo amante de este género musical sueña con cantar o incluso tocar canciones con la guitarra, tal y como lo hacen sus idolos.

Uno de los elementos que le permite vivir este sueño en carne propia es, nada más y nada menos que, ‘Guitar Hero’. Este videojuego permite disfrutar de grandes leyendas y canciones brillantes.

A través de entregas que han brillado desde 2005, miles de fanáticos han podido disfrutar de la pasión del rock desde sus consolas.

La lista completa de estos videojuegos son:

  • Guitar Hero (2005)
  • Guitar Hero II (2006)
  • Encore: Rocks the 80s (2007)
  • Guitar Hero III: Legends of Rock (2007)
  • Aerosmith (2008)
  • World Tour (2008)
  • Metallica (2009)
  • Smash Hits (2009)
  • Guitar Hero 5 (2009)
  • Van Halen (2009)
  • Warriors of Rock (2010)
  • Live (2015)

Cada uno de ellos resalta de manera notable, pero, hay uno que para los fanáticos es, sin dudas, el mejor de la historia.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Guitar Hero III: Legends of Rock’, la entrega que brilló en 2007, en las plataformas de PS2, PS3, Xbox 360, Wii y PC.

Lista de canciones

El ‘Guitar Hero III: Legends of Rock’ destacó gracias a una lista notable de canciones brillantes. Estas fueron:

  1. Slow Ride – Foghat (Cover)
  2. Talk Dirty to Me – Poison (Cover)
  3. Hit Me with Your Best Shot – Pat Benatar (Cover)
  4. Mississipi Queen – Mountain (Cover)
  5. Stray Cat Strut – Stray Cats (Cover)
  6. When You Were Young – The Killers
  7. Decadence – Disturbed
  8. Barracuda – Heart (Cover)
  9. Lay Down – Priestess
  10. The Metal – Tenacious D
  11. My Name Is Jonas – Weezer
  12. Guitar Battle vs. Tom Morello – Tom Morello
  13. Bulls on Parade – Rage Against the Machine
  14. 3’s & 7’s – Queens of the Stone Age
  15. Suck My Kiss – Red Hot Chili Peppers
  16. Raining Blood – Slayer
  17. Anarchy in the U.K. – Sex Pistols
  18. Cult of Personality – Living Colour
  19. After Midnight – Eric Clapton (Cover)
  20. Paint It, Black – The Rolling Stones (Cover)
  21. Kool Thing – Sonic Youth
  22. Closer – Lacuna Coil
  23. Welcome to the Jungle – Guns N’ Roses
  24. Even Flow – Pearl Jam
  25. Knights of Cydonia – Muse
  26. Rock You Like a Hurricane – Scorpions (Cover)
  27. One – Metallica
  28. Paranoid – Black Sabbath (Cover)
  29. The Number of the Beast – Iron Maiden (Cover)
  30. La Grange – ZZ Top (Cover)
  31. Guitar Battle vs. Slash – Slash
  32. Cherub Rock – The Smashing Pumpkins
  33. Holiday in Cambodia – Dead Kennedys (Cover)
  34. Before I Forget – Slipknot
  35. Black Sunshine – White Zombie (Cover)
  36. Gimme Three Steps – Lynyrd Skynyrd (Cover)
  37. Cities on Flame with Rock and Roll – Blue Öyster Cult (Cover)
  38. The Devil Went Down to Georgia – Steve Ouimette
  39. Black Magic Woman – Santana (Cover)
  40. Story of My Life – Social Distortion (Cover)
  41. Heaven and Hell – Black Sabbath (Cover)
  42. Through the Fire and Flames – DragonForce

Sumado a otras canciones desbloqueables, que puede disfrutar con avatars reales de personajes como Slash o Tom Morello que resaltan esta entrega como la mejor de ‘Guitar Hero’.

