¿Cuál es el mejor ‘Guitar Hero’ de la historia? Lista de canciones, consolas para jugarlo y más
Guitar Hero ha enamorado a una gran cantidad de ‘gamers’ en el mundo, y por supuesto a grandes amantes del rock.
‘Guitar Hero’ es, sin dudas, una de las sagas más grandes en la historia de los videojuegos. Miles de personas han disfrutado de grandes éxitos del rock, gracias a estas entregas destacadas realizadas por Activision.
Esta temática ha dado varias entregas, las cuales resaltan por su éxito tanto en ventas, como en el disfrute por parte de los ‘gamers’.
Si usted es fanático del rock, pero nunca ha jugado a este tipo de entregas, aquí les contamos cual es el mejor videojuego de esta saga, incluidos los detalles que presenta.
¿Alguna vez ha soñado con ser una estrella de rock. Todo amante de este género musical sueña con cantar o incluso tocar canciones con la guitarra, tal y como lo hacen sus idolos.
Uno de los elementos que le permite vivir este sueño en carne propia es, nada más y nada menos que, ‘Guitar Hero’. Este videojuego permite disfrutar de grandes leyendas y canciones brillantes.
A través de entregas que han brillado desde 2005, miles de fanáticos han podido disfrutar de la pasión del rock desde sus consolas.
La lista completa de estos videojuegos son:
Cada uno de ellos resalta de manera notable, pero, hay uno que para los fanáticos es, sin dudas, el mejor de la historia.
Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Guitar Hero III: Legends of Rock’, la entrega que brilló en 2007, en las plataformas de PS2, PS3, Xbox 360, Wii y PC.
El ‘Guitar Hero III: Legends of Rock’ destacó gracias a una lista notable de canciones brillantes. Estas fueron:
Sumado a otras canciones desbloqueables, que puede disfrutar con avatars reales de personajes como Slash o Tom Morello que resaltan esta entrega como la mejor de ‘Guitar Hero’.
