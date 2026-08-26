Hora y dónde ver River Plate vs. Santa Fe HOY: ¿qué necesita el león para clasificar en la Copa Sudamericana?

Independiente Santa Fe se juega el todo por el todo este miércoles 26 de agosto buscando su continuidad en la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Pablo Repetto enfrenta a River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un duelo que definirá al clasificado a los cuartos de final después del empate 0-0 registrado en el estadio El Campín de Bogotá el pasado 19 del mismo mes.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Santa Fe?

El encuentro entre River Plate e Independiente Santa Fe comenzará a las 7:30 p. m., hora de Colombia, en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. El compromiso corresponde al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El marcador de la ida mantiene abierta la eliminatoria. Por esa razón, Santa Fe necesita conseguir una victoria para avanzar directamente a la siguiente ronda. Un triunfo por cualquier diferencia le permitirá al cuadro cardenal instalarse entre los ocho mejores del certamen.

El equipo de Pablo Repetto tiene claro el escenario: debe ganar para asegurar su clasificación a los cuartos de final. El empate sin goles de la primera confrontación dejó la serie igualada y trasladó toda la definición al estadio de River Plate.

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El ganador de esta llave se medirá en los cuartos de final con Vasco da Gama, club brasileño que consiguió su boleto tras eliminar a Olimpia de Paraguay con un marcador global de 4-1.

Para Santa Fe, el desafío también representa la posibilidad de conseguir una clasificación de gran relevancia frente a uno de los escenarios y rivales más exigentes del torneo. River Plate, por su parte, buscará aprovechar la localía para evitar una eliminación y avanzar ante su público.

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¿Dónde ver River Plate vs. Santa Fe?

La transmisión televisiva del partido estará disponible en DirecTV, con señal para sus usuarios en las opciones básica y HD. Además, Radioacktiva ofrecerá la transmisión del encuentro a través de su espacio Rock N Gol.

Hora: 7:30 p. m. de Colombia

Transmisión: DirecTV y DSports, Rock N Gol de Radioacktiva

