América de Cali vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO al ‘embajador’ en la Liga BetPlay 2026-I

América de Cali vs Millonarios será uno de los partidos más importantes de este fin de semana en la Liga BetPlay 2026-I. El ‘embajador’ se mide a la ‘mecha’ en una fecha clave para luchar por la clasificación a los cuadrangulares.

El equipo de la capital deberá centrarse en poder conseguir 3 puntos vitales para su avance en la tabla. Sin embargo, en frente tendrá a otro equipo con sed de victoria como lo es el América de Cali.

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Para que no se pierda ni un solo detalle de lo que será este encuentro clave, aquí les contamos la hora a la que está pautado, y dónde podrá verlo EN VIVO.

Así llegan ambos equipos

Millonarios ha protagonizado una seguidilla de partidos llena de emoción en este mes de abril. El equipo dirigido por Fabián Bustos ha jugado su debut en Copa Sudamericana, al igual que una nueva edición de clásico capitalino.

En estos encuentros Millonarios atravesó varios altibajos en los resultados. Sin embargo, el encuentro que comprometió de mayor manera su actualidad deportiva fue su empate ante Independiente Santa Fe.

Esta igualdad dejó a Millonarios en una situación delicada, ya que fuera de los 8 primeros de la tabla que dan paso a los cuadrangulares. Aun así, la diferencia es de solo 1 punto, por lo que el ‘embajador’ deberá buscar un paso perfecto en los 3 partidos restantes.

El pimrer escollo será justamente en forma de América de Cali, uno de los rivales directos por la clasificación para los capitalinos.

La ‘mecha’ se posiciona en la séptima plaza con un total de 24 puntos, 2 por encima de Millonarios. El equipo caleño buscará mantener una buena racha que ha iniciado desde su victoria sobre Alianza Atlético por Copa Sudamericana el día miércoles.

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Sin lugar a dudas, será un choque de gran necesidad para ambos equipos, por lo que se espera que ambos salgan a buscar la victoria desde el primer minuto.

Hora y dónde ver EN VIVO América de Cali vs Millonarios

Si desea ver este encuentro, les contamos que su gran inicio está pautado para este 19 de abril, a partir de las 8:30 p.m. La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de WinSports+.