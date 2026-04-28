Así fue el GOLAZO de Luis Díaz en el PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League

Las semifinales de la UEFA Champions League tuvo su primer enfrentamiento de infarto: PSG vs Bayern de Múnich. El nombre de Luis Díaz se enmarcó en lo más alto de las tendencias digitales por un GOLAZO a cargo del guajiro.

Después de una primera parte llena de goles y una diferencia mínima el marcador rondaba los 3 – 2 a favor del club dirigido por el técnico Luis Enrique. No obstante, en la segunda parte llegó el descuento. Uno de los goles fue marcado precisamente por el atacante colombiano.

Sobre el minuto 68, el colombiano que había sido inicialista apareció en el último cuarto de cancha para evadir al defensa y liquidar con un derechazo a Safonov, dejando la serie con un 5 – 4 parcial.

🇨🇴 GOLAZO de Luis Díaz marcó el 5-4 para el descuento de #BayernMunich en su visita al #PSG, al 68’



👀 Es la SÉPTIMA anotación del extremo en la temporada de Champions League pic.twitter.com/6e8vMr1Lrz — Pipe Sierra (@PSierraR) April 28, 2026

¿Cuándo se vuelven a enfrentar el Bayern de Múnich y el PSG?

El club bávaro de volverá a enfrentar al conjunto francés, pero esta vez como local en el Allianz Arena el próximo 6 de mayo.