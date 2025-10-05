Cuatro cosas que dañan su carro sin darse cuenta; algunos lo hacen frecuentemente

Cuando se tiene un vehículo automotor, ya sea un carro o una motocicleta, es importante que se hagan los respectivos mantenimientos dependiendo el kilometraje, el cambio de aceite y otros ajustes que deben hacerse de manera periódica para que la vida útil se prolongue y permanezca en un estado óptimo para circular por las vías del país. Recordando además la importancia del seguro obligatorio y también de la revisión técnico-mecánica, los cuales deben renovarse anualmente.

Algunos conductores tienen ciertos hábitos con sus vehículos que, sin darse cuenta, representan daños que con el tiempo pueden volverse aun más complejos y así afectar partes estructurales o mecánicas.

Aquí le presentamos cuatro errores muy comunes que cometen los conductores y que, poco a poco, van reduciendo la vida útil de un vehículo.