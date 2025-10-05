Tendencias
Cuatro cosas que dañan su carro sin darse cuenta; algunos lo hacen frecuentemente

¡Pilas! Si no quiere generar daños innecesarios a su vehículo, evite hacer estas cuatro cosas.

Cuando se tiene un vehículo automotor, ya sea un carro o una motocicleta, es importante que se hagan los respectivos mantenimientos dependiendo el kilometraje, el cambio de aceite y otros ajustes que deben hacerse de manera periódica para que la vida útil se prolongue y permanezca en un estado óptimo para circular por las vías del país. Recordando además la importancia del seguro obligatorio y también de la revisión técnico-mecánica, los cuales deben renovarse anualmente.

Algunos conductores tienen ciertos hábitos con sus vehículos que, sin darse cuenta, representan daños que con el tiempo pueden volverse aun más complejos y así afectar partes estructurales o mecánicas.

Aquí le presentamos cuatro errores muy comunes que cometen los conductores y que, poco a poco, van reduciendo la vida útil de un vehículo.

  • Conducir el vehículo en reserva de combustible frecuentemente: Es importante que mantenga el vehículo abastecido de combustible y evite al máximo conducirlo con la reserva. De acuerdo con expertos, se podría presentar un daño en la bomba de gasolina.
  • No hacer el respectivo balanceo y alineación del vehículo con frecuencia: Si usted es de los que poco se preocupa por el balanceo y alineación de su carro, ojo, porque podría comprometer la suspensión y generar desgaste prematuro en las llantas.
  • Usar agua en lugar de líquido refrigerante: el líquido refrigerante, como su nombre lo indica, tiene como objetivo regular la temperatura del motor y al utilizar agua, podría generar daños en componentes internos.
  • No hacer a tiempo el cambio de aceite y filtros: Recuerde que el cambio de aceite debe realizarse entre 5 mil y 10 mil kilómetros, según el uso y el consumo que tenga el vehículo. Además, es importante que utilice el que recomienda el fabricante, para conocer este dato lo puede consultar en el manual del vehículo, en la tarjeta que le dan tras el último mantenimiento o en una etiqueta que frecuentemente está debajo del capó.
