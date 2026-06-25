3 canciones de rock que generaron todo tipo de teorías conspirativas; ¿cuáles? Una es de Green Day

A lo largo de la historia del rock, algunas canciones han trascendido su éxito musical para convertirse en el centro de todo tipo de teorías conspirativas, rumores y controversias. Desde supuestos mensajes ocultos hasta interpretaciones relacionadas con cultos, fenómenos paranormales o pactos con fuerzas oscuras, estos temas han alimentado la imaginación de los fanáticos durante décadas.

Entre ellas destaca una emblemática canción de Green Day, considerada por muchos como una de las más envueltas en misterio. A continuación, le contamos cuáles son esas tres canciones de rock que dieron origen a algunas de las teorías más sorprendentes del género.

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3 canciones que generaron teorías conspirativas

A lo largo de la historia, el rock se ha visto envuelto en diferentes teorías conspirativas y las canciones especificamente no se salvan de ello. Algunos artistas han lanzado canciones con un significado, pero sus letras y sonidos han sido juzgados por los fanáticos desde un sentido completamente diferente.

Green Day – ‘Wake Me Up When September Ends’

El tema hace parte del exitoso álbum ‘American idiot’ que se lanzó en 2004. Sin embargo, esta canción en específico generó todo tipo de controversia, pues se relacionó con el atentado a las Torres Gemelas que ocurrió el 11 de septiembre del 2001. En realidad, la canción es un tributo al padre de Billie Joe Armstrong, quien había fallecido.

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Phil Collins – ‘In the Air Tonight’

El tema trae algunas imágenes de ahogamiento que fueron tomadas por años como alguien que tal vez pudo salvar pero no lo hizo. A pesar de ello, Phil ha mencionado que solo se trata de una limpia venganza.

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Eagles – ‘Hotel California’

Esta es, sin duda, una de las más criticas. Algunas personas religiosas inventaron una teoría muy fuerte, en la que aseguraban que la portada del disco era sanático. De hecho se decía que si se reproducía la canción al revés se encuentraba un himno diabólico.