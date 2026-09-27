1280 Almas se presentará en el planetario en show de rock para niños: Fecha, boletas y más detalles

Las 1280 Almas es una de las bandas más reconocidas del rock colombiano. Esta agrupación se ha ganado el cariño de sus fanáticos, a partir de una notable trayectoria, y de varias canciones que han encantado a sus seguidores.

Miles de amantes a la música han escuchado a esta banda, tanto en sus lanzamientos, como en sus shows en vivo. De hecho, esta agrupación volverá a los escenarios próximamente con un concierto bastante especial.

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El grupo colombiano protagonizará una presentación en un show de rock para niños desde el Planetario, y aquí les contamos cuando será y todos los detalles.

1280 Almas se presentará en el planetario en show de rock para niños

La emoción por el rock en Bogotá es total. El apoyo de la capital ha quedado demostrado en varias ocasiones en los últimos años, con gran enfoque hacia ciertas bandas específicas.

Una de las más destacadas han sido las 1280 Almas, este grupo que se ha ganado el cariño de miles de fanáticos en todo el mundo, al punto de ser considerada una de las mejores bandas nacionales.

El furor hacia este grupo ha sido notable por parte de miles de fanáticos, y próximamente podrá volver a presenciarse gracias a un nuevo show.

Las 1280 Almas se presentarán en el Planetario de Bogotá, con el show Los Planetas. Este será un recorrido por la trayectoria de la banda, en companía de un show visual imperdible con temática espacial.

Este gran evento ocurrirá el próximo 3 de octubre, en una cita brillante desde el Domo del Planetario de Bogotá, ideal para todos los amantes del universo de planeras, y también para los fanáticos del rock en la capital.

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Dicho show contará con 2 funciones. La primera de ella será a las 11:00 a.m., mientras que la segunda ocurrirá a las 3:00 p.m. del mismo día.

En caso de que desee disfrutar de este show, le contamos que puede adquirir las entradas a través de la plataforma oficial de TuBoleta. Esta boletería tiene un costo de 101.800 para localidad general.

Sin lugar a dudas, este show estará imperdible, con una gran cantidad de estimulos y música de buena calidad para los amantes del rock en Colombia y de las 1280 Almas.