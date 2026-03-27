Andrea Echeverry, una de las cantantes más importantes del país, decidió contar su historia de cómo una enfermedad la ayudó a crear nuevas canciones que rápidamente terminarían siendo un éxito. La líder de ‘Aterciopelados’ nuevamente les enseñó a sus seguidores sobre una forma diferente de ver la vida, en donde alzar la voz ante lo negativo logró cambiarla por completo.

Aunque pocas personas lo saben, la artista hace un tiempo fue diagnosticada con cáncer de seno triple negativo. Este es un diagnóstico poco común que suele encender las alarmas de los médicos, teniendo en cuenta que suele ser severo, metastásico y muy complejo de tratar.

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De hecho, según se evidenció en diferentes estudios médicos, esta enfermedad no suele tener una buena respuesta ante tratamientos hormonales con estrógenos, progesterona, ni con la proteína HR2, como sí pasa en otro tipo de casos. Sin embargo, lo trataron de otra manera y haber recibido atención temprana, le salvar la vida al paciente.

Andrea Echeverry reveló su lucha contra el cáncer de seno

La cantante empezó a tener algunos problemas de salud que la llevaron a hacerse algunos chequeos médicos; fue entonces cuando se dio cuenta de su diagnóstico y empezó a recibir tratamiento. Primero, tuvo que someterse a una mastectomía doble y, días después, por un nuevo diagnóstico, le hicieron la extracción de su pezón derecho.

Aunque, sin duda, era un momento bastante oscuro en su vida, donde no veía nada positivo, con el paso de los días decidió empezar a hacer música en torno a su diagnóstico. De hecho, hizo toda una canción llamada ‘La Teta Pirata’, en donde intentó reflejar en cada verso todo lo que sintió a lo largo de este proceso.

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En medio de una entrevista a Andrea Echeverry en 6AM de Caracol Radio, la cantante contó varios detalles de todo lo que fue este momento. “Fue un momento durísimo, miedoso, angustioso, pero afortunadamente estuve siempre rodeada de mi familia, amigos. Me tocó un médico supercheverísimo, con el que me sentí como muy protegida y me fue bien”, aseguró la artista.

Todos sintieron mucho miedo al ver que este era un diagnóstico triple negativo; todo eso lo quiso reflejar en la canción, contando todo lo que pasó después de ese momento oscuro y dramático, en donde su única felicidad era estar viva.

Ahora, quiere compartir esto con todos sus seguidores, pero en el escenario, por eso se va a presentar el próximo 30 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, para poder presentar su nuevo álbum ‘La pipa de la paz’. Además, quiere que su historia resuene en todos sus seguidores, para que el tema de hacerse el autoexamen y asistir a controles se convierta en algo de rutina.