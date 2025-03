¿Las recuerda? Bandas colombianas de rock que se acabaron muy rápido

Es innegable que Colombia nunca ha sido un país necesariamente rockero, lo que no significa que en esta tierra no crezcan y se desarrollen propuestas musicales diferentes, arriesgadas, innovadoras, y que contra la corriente y las tendencias, sean apuestas musicales que deseen darle voz a un movimiento, formar parte de un sonido que haga la diferencia y desarrollar en un estilo que se distinga de lo convencional. Lamentablemente muchos de estos por distintas situaciones profesionales, personales, falta de presupuesto, apoyo o demás, se han quedado en el camino; aquí algunos de ellos que recordamos con cariño, sabiendo que son muchos más.



PD: Al escribir este artículo me di cuenta que la información de algunas de las bandas está incompleta y que no siempre se complementa con lo que se encuentra en plataformas de streaming o distintos artículos sobre las mismas de distintas publicaciones, si me faltó algún disco, perdón.

Lea también: Mejores álbumes de rock y metal de los últimos 25 años; ¿cuál hace falta?

El Sin Sentido



Creados en el 2005, fue una propuesta muy interesante de rock alternativo con toques del sonido emo de principios del nuevo milenio; lanzaron un único álbum llamado ‘Si Pudiéramos Comer Oro’ (2009) que fue producido por Nicolás Cabrera, baterista de Doctor Krápula.

La calidad de la banda era tremenda y con un buen en vivo como se vio en festivales como el Jingle Bell Rock de Radioacktiva, el concierto Radiónica y Rock al Parque, pero por compromisos personales de cada uno de sus integrantes (según su página en Wikipedia) la banda se encuentra inactiva desde el 2012.

Por si se los perdieron, aquí está su canción ‘Lo hacemos con ritmo’.







Sonorama

Este fue un proyecto musical de funk, rock y electrónica con inclinaciones al dance, en el que se podía encontrar incluso un acordeón. De Sonorama solo se conoció un álbum de estudio homónimo que se publicó en 2003. En su momento tuvieron varias presentaciones e incluso fueron una de las bandas que abrió el concierto de Alanis Morissette cuando visitó el país en el 2003 con su ‘So called caos tour’.

Una de las canciones más reconocidas de la banda fue ‘Vamo a´Bailar’.



Ultrágeno

Ultrágeno es una de esas bandas imponentes del rock colombiano: su presencia en vivo, sus canciones y el estilo musical que mezclaba hard core, industrial e incluso el sonido del violín que los acompaña en algunas canciones, los convirtió en una muy reconocida agrupación del underground, con un sonido que bien podría ser reflejo de lo oscuro que puede ser la capital de Colombia. A veces cuesta creer que tan solo publicaron dos álbumes de estudio.

Aquí está el videoclip de ‘La Juega’ una de las canciones más recordadas de la banda.





Madame Complot

Esta agrupación surgió en el 2007 y par de años después publicaron su único álbum de estudio ‘Rayuela’ (2009), que mezcla rock y pop de la mano de buenas armonías, con un sonido que en la época poco se había explorado en el rock nacional. Por su debido a su breve existencia se los perdió, aquí está uno de sus sencillos ‘reina del drama’.

Sha-i

En su momento Sha-i fue una de las bandas que brilló en la movida nacional por su mezcla de funk, rock, percusión latina, vientos y toques nu metal, suena como mucho pero la banda se las arreglaba para encajarlo todo. Lamentablemente de ciertas agrupaciones hay poco o nada de información respecto a qué pasó con ellos a parte de lanzamientos puntuales que en su momento llamaron la atención, como en el caso de Sha-i su disco ‘it de poder’ (2000), aquí una canción que sirve para hacerse una idea del sonido de la banda, ‘Escarabajo’.





Bloque de búsqueda



Los músicos que componían esta banda eran los integrantes de ‘La Provincia’ de Carlos Vives en su gran mayoría, lo que aseguraba un sabor tropical, pero la banda exploraba sonidos rock con un estilo muy propio, como el que revelaron en su sencillo más recordado ‘Hay un daño en el baño’. La banda lanzó un único disco en 1996 que se reeditó en 1998, el cuál incluyó una versión libre del clásico de led Zeppelin ‘babe, I’m gonna leave you’ titulado ‘Nena’.





Seis peatones



El blues es un género que siempre ha buscado camino en la música nacional, y aunque el rock pueda sentirse distante en Colombia y el blues aún más, varias bandas han buscado la forma de enfrentar este estilo pero pocas con la técnica y calidad de Seis Peatones, quienes lanzaron un único disco de estudio publicado en el 2011 y un EP llamado ‘Polvo’ del 2016.

El blues no fue lo único que exploró la banda, sin embargo, ‘Con las manos’ su canción insignia, es una clara muestra de la orientación del grupo.







El Sie7e



Aunque gran parte del estilo de El Sie7e se siente hoy en día en Roka, banda que inició Julian Orrego (cantante) tras la disolución de ésta agrupación, muchos recuerdan con cariño las canciones de El Sie7e, quienes llegaron a lanzar dos álbumes de estudio y ser los teloneros de Incubus en el primer show que dieron en nuestro país. Aunque su base musical estaba en el rock alternativo, en sus canciones se encontraban parte de los sonidos de principios del milenio, igualmente produjeron unas baladas que resonaron bastante entre se público, ‘Ya no estás’ es un claro ejemplo de ellas.







Supervelcro



Este fue un proyecto integrado por Tato Lopera (Estados Alterados), Rodrigo Mancera (Morfonia) y Tana Vallejo (hoy en día La Tenaz), que combinaba rock y electrónica; su álbum debut ‘Luciferina’ (2004) fue una muy buena muestra de la propuesta musical que se construía en los estilos de sus integrantes, lamentablemente no escuchamos más de ellos después de su debut, que incluyó ésta canción llamada ‘Por dentro’.







Black Cat Bone



Los Black Cat Bone le apostaron al rock n’roll sin rodeos, cantaban en inglés, tenían estupendos solos de guitarra, en momentos se acercaban al folk, hacían covers de canciones de blues norteamericano como ‘I got my mojo workin’ que seguro sus seguidores recuerdan, y en tarima sonaban tremendamente bien, sin embargo sólo publicaron dos álbumes The Black Cat Bone (2005) y Koma (2010), les dejo ‘Here today gone tomorrow’ como una muestra del sonido de la banda.







Diva Gash



Diva Gash tenía rock, disco, dance, electrónica y funk, con toques de los 80s; se trató de un proyecto sumamente fiestero por la línea de bandas como Plastilina Mosh o Nortec Collective. Su discografía incluye una serie de LPs, y tres álbumes de estudio llamados Vol.1 – LP (2005) y 2. Lov – LP (2009) y Stardust (2016).

Una de las canciones más recordadas de su primer álbum es ‘Starmaster’, que se lanzó con su respectivo videoclip.