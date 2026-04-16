Este sería el setlist de Megadeth en Bogotá 2026: Hay más de 15 canciones ¿Tocan ‘Hangar 18’?
Megadeth hará una doble fecha en Bogotá, donde presentaría varios de los éxitos que los catapultaron a la fama.
Megadeth hará una doble fecha en Bogotá, donde presentaría varios de los éxitos que los catapultaron a la fama.
Megadeth se prepara para su último paso por Sudamérica como banda. Después de una gran trayectoria de largos años con la que brilló dentro de la industria del thrash metal de forma notable, la agrupación llegará presenta su último tour.
Indudablemente la emoción de los fans es total, por la posibilidad de ver por última vez en vivo a Dave Mustaine y su banda. La agrupación hará un paso imperdible por Sudamérica, y por supuesto, Bogotá no puede estar ausente.
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Este histórico grupo dará 2 shows brillantes en la capital, y si usted es uno de los fanáticos que asistirá, y desea estar preparado, aquí les tenemos el repertorio que prepararía la agrupación para su show.
Para nadie es un secreto el gran legado y peso histórico que posee Megadeth como banda. Este icónico grupo de thrash metal ha encantado a miles de personas por años, gracias a su trayectoria, con la que ha liderado su género.
La pasión por esta banda ya quedó demostrada en 2024, año en el que llevaron a cabo su último paso por Sudamérica, incluida Bogotá.
En este 2026 se repetirá, pero con una cita incluso más especial. Este es el último tour de Megadeth como banda, ya que una vez culmine se dará el gran retiro de este grupo, tal y como lo anunciaron a finales de 2025.
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Para este último tour, la banda lanzó su álbum final, un trabajo homónimo que ha recibido grandes halagos en la crítica. Sin embargo, se espera que su repertorio incluya clásicos y varias sorpresas más.
De manera oficial no se conoce el ‘setlist’ completo que prepara Megadeth para Bogotá. No obstante, a partir de sus últimos shows se puede perfilar que su lista de canciones estará formada de la siguiente manera.
Si aun no tiene su boleta, les recordamos que Megadeth tendrá 2 fechas en Bogotá, pautadas para los días 26 y 27 de abril en el Movistar Arena.