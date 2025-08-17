Youtuber explora fábrica de Bavaria en Bogotá y revela impactante hallazgo oculto: video

El nombre de José Ramírez se ha ganado rápidamente un lugar en el mundo de los influencers gracias a sus arriesgadas exploraciones urbanas, y recientemente logró captar aún más la atención de sus seguidores al anunciar una de sus aventuras más osadas: infiltrarse en la antigua fábrica de Bavaria en Bogotá.

Este icónico complejo industrial, que operó durante más de 40 años, cerró sus puertas en 2010 y desde entonces ha sido objeto de numerosas leyendas urbanas y rumores misteriosos. La planta, ubicada en la localidad de Kennedy, fue trasladada a Tocancipá debido a las constantes quejas de los vecinos por los ruidos y olores. Tras su cierre, el lugar se ha ido deteriorando, con la naturaleza reclamando terreno.

Hoy en día, es conocido no solo por su historia industrial, sino también por los macabros relatos que giran en torno a él. Según rumores, la fábrica ha sido utilizada para todo tipo de actividades ilícitas, desde rituales satánicos hasta tráfico de drogas, sin contar las leyendas sobre túneles secretos y zonas ocupadas ilegalmente.

¿Qué encontró Ramirez tras infiltrarse en la planta abandonada?

En el video compartido por Ramírez, el joven influencer reveló que la planta está rodeada por cercas de alambre de púa y sus accesos principales han sido sellados. No obstante, su equipo y él lograron encontrar un pequeño hueco por el que se infiltraron, iniciando así una aventura cargada de adrenalina y tensión.

Durante su recorrido, Ramírez mencionó que tenían que estar alertas ante la presencia de los celadores y los perros que custodian el lugar. La atmósfera de misterio se intensificó a medida que avanzaban. El antiguo complejo de Bavaria ha sido escenario de sucesos inquietantes que no dejan de alimentar la curiosidad.

En 2018, la Policía de Bogotá descubrió un coche cubierto de polvo en uno de los galpones de la planta. Nadie sabe cómo llegó allí, ni cuánto tiempo llevaba estacionado en ese rincón oscuro. También, en 2021, un hallazgo escalofriante ocurrió cuando se encontró una bodega sellada con ladrillos. En su interior había colchones, velas y botellas artesanales, lo que indicaba que alguien había estado utilizando el lugar recientemente.

Más inquietante aún fueron los rumores sobre los túneles subterráneos que conectaban la fábrica con otros puntos. Estos túneles, construidos originalmente para prevenir robos, ahora están bloqueados, pero su existencia sigue siendo objeto de fascinación.

A lo largo de su exploración, Ramírez y su equipo experimentaron ruidos extraños y en ciertas zonas, los exploradores aseguraron escuchar susurros graves y distorsionados. Además, algunos testigos aseguran haber visto sombras cruzando ventanas rotas o, incluso, sentir un extraño olor a cerveza en los días lluviosos, como si la fábrica aún estuviera produciendo.

Uno de los hallazgos más desconcertantes ocurrió en una habitación llena de cascos amarillos perfectamente alineados. Lo extraño era que no tenían polvo y, según los miembros del equipo, cada vez que se giraban, los cascos parecían estar en posiciones diferentes.

También encontraron un teléfono fijo en una oficina abandonada que, en varias ocasiones, sonó solo, sin que nadie estuviera al otro lado de la línea. La tensión aumentaba con cada paso que daban en el lugar, especialmente en un tramo de la fábrica donde se asegura que se ha visto la silueta de una pareja y una puerta que se abre y cierra sola, sin explicación alguna.

Después de aproximadamente tres horas de exploración, el equipo decidió hacer una pausa en la terraza del edificio. Sin embargo, su aventura dio un giro inesperado cuando avistaron a la Policía acercándose al lugar. Con los nervios a flor de piel, el grupo abandonó el complejo a toda prisa, saliendo por el mismo hueco por el que habían entrado, huyendo “como si no hubiera un mañana”, según la descripción de Ramírez.

