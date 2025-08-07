En Bogotá se encuentra la casa de los Simpson y se puede pasar la noche: precio por alquilarla y más

Los Simpson crean fanáticos diariamente a nivel mundial. Esta serie ha sido capaz de encantar a miles de personas, gracias a una trama que ya acumula una cantidad notable de temporadas, dentro de la industria de la televisión.

Muchos fans han soñado con la posibilidad de vivir desde adentro la experiencia de los Simpson. Sin embargo, algo que pocos saben es que esto efectivamente es posible.

De hecho, puede ser disfrutado desde Bogotá, con una casa similar a la de la familia amarilla, y en la que puede llegar a vivir por algunos días.

La casa temática de los Simpson en Bogotá

¿Alguna vez ha pensado en sentarse en el icónico mueble de los Simpson? o ¿Ha imaginado dormir en la habitación de Homero y Marge? Esto, por imposible que parece, es posible.

Gracias a la creatividad de los fanáticos, algunos espacios han sido acondicionados, con el fin de llevar esta ficción de Springfield a la realidad.

De hecho, uno de ellos está justamente presente en Bogotá. Cerca al centro comercial Salitre Plaza, puede encontrar un airbnb temático de los Simpson.

Este lugar guarda grandes similitudes con la serie, tanto en habitaciones, lavadora, sala y también cocina. Dicho espacio le permite pasar la noche y disfrutar de toda la experiencia de esta histórica serie.

Dicho airbnb tiene una capacidad de 4 personas, y el administrador es un famoso de las redes sociales, como lo es el youtuber Ami Rodríguez.

Esta réplica de la casa de los Simpson permite conocer varias ubicaciones claves de la serie, como lo es incluso el bar de Moe, además de encontrar figuras de tamaño real de los personajes de esta producción.

Constantemente este lugar está en cambio, con el objetivo de generar un realismo más cercano al de la serie, por lo que si es fanático de los Simpson, esta puede ser una experiencia imperdible.

El icónico espacio que lleva el nombre de ‘Simsonlandia’, y puede ser alquilado en la plataforma oficial de Airbnb. Este posee un valor que puede variar según la disponibilidad de reserva, pero su costo es de aproximadamente 559.473 pesos colombianos por noche.